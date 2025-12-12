Intrant baja pendiente del badén a 7% para eliminar daños y tapones en la George Washington

Un taponamiento kilométrico de vehículos se reportó la mañana de hoy en la avenida George Washington y los alrededores del Palacio de Justicia, por los trabajos de reducción de un muro colocado por las autoridades y que había sido denunciado por provocar más tapones y daños a carros y motores.

Los trabajos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) de reducción del badén se realizan en el malecón, a la altura del parque Eugenio María de Hostos.

La intervención no es solo de reducción, sino también de extensión del muro, que ahora cubrirá los dos carriles. En un recorrido de El Nacional también se observó que las rampas han sido ampliadas para que sea menos brusco el acceso y salida de vehículos.

El disgusto era generalizado en todos los choferes y conductores que pasaban por el lugar a pesar de que las intersecciones del área eran controladas por los agentes de la Digesett. “Yo no entiendo cómo es posible que cierren una vía como esta, a esta hora y en esta fecha, sin anunciarlo”, expresó de manera molesta un chofer de la ruta Haina-Santo Domingo, quien no quiso identificarse.

Joel Genao, el director de Tránsito y Vialidad del Intrant, explicó que los trabajos se llevan a cabo para disminuir la inclinación de las rampas y facilitar el desplazamiento de todo tipo de vehículos. El funcionario detalló que la pendiente original de 13.5% está siendo reducida a un 7% para garantizar que vehículos de poca altura puedan transitar sin dificultad.

Desde anoche la brigada del Intrant trabaja en la readecuación del muro; Joel Genao señaló que en los próximos días se podrá visualizar la señalización definitiva del badén.

Rehúye hablar

Anoche mismo, el director de Intrant, Milton Morrison, se presentó al lugar y se negó a ofrecer declaraciones a la prensa.

Frank Pacheco y Jorge González