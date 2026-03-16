El abogado constitucionalista Alberto Tavárez aseguró hoy que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) convierte a las personas de 65 años en adelante en ciudadanos de “segunda categoría” al limitarlos a renovar la licencia de conducir por dos años, en vez de cuatro, como establece la disposición general.

Aseguró que la disposición no solo vulnera los artículos 38, 39 y 57 de la Constitución sobre la dignidad humana, el derecho a la igualdad y no discriminación y los derechos de las personas envejecientes, sino que también contradice la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana TC0005-20, de fecha 31 de enero de 2020, que prohibió al Intrant limitar el otorgamiento de licencias de conducir por el criterio exclusivo de la edad de las personas.

El jurista expresó que la referida sentencia condena la “presunción de ineptitud por la edad”, en la que de manera arbitraria se basa el Intrant para discriminar a los conductores mayores de 65 años en el otorgamiento de la licencia, convirtiéndolos en ciudadanos de “segunda categoría”.

Puede leer: Intrant realiza 545 pruebas de dopaje a conductores; 17 dan positivo a sustancias ilícitas

Refirió que las estadísticas en materia de tránsito en la República Dominicana indican que la mayoría de los accidentes son ocasionados por jóvenes, razón por la cual la presunción de ineptitud por la edad es irrazonable. En ese sentido, destaca que en Costa Rica, por ejemplo, el control de las actitudes y las aptitudes de los conductores se realiza mediante un sistema de puntos que monitorea y evalúa la calidad de conducción de las personas en las vías públicas.

Señala que el Tribunal Constitucional, en la sentencia mencionada anteriormente, establece que hay que tomar en cuenta “que la propia Constitución, en su artículo 57, establece que la familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”.

Manifestó, además, que de manera taxativa el guardián de la Constitución estableció que “el establecimiento de un criterio basado exclusivamente en la edad resulta contrario a los valores que reconoce nuestra Constitución”.

Tavárez anunció que en los próximos días la disposición del Intrant de limitar a dos años la licencia que se otorga a los conductores mayores de 65 años será atacada mediante un recurso de amparo por vulneración de derechos colectivos, por ante el Tribunal Superior Administrativo.