Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) firmó un contrato con el Consorcio Mobility ID para la confección de las licencias de conducir en República Dominicana, lo que representará beneficios económicos al Estado por un monto aproximado de RD$1,000 millones, según informó el director de la entidad, Milton Morrison.

El nuevo acuerdo deja sin efecto todo vínculo legal con la empresa Dekolor, que durante 20 años manejó el sistema de datos ciudadanos vinculados a las licencias.

Morrison explicó que, a partir de ahora, el Estado dominicano tendrá el control directo de la información ciudadana, lo que garantiza mayor seguridad y transparencia.

Cabe recordar que, en julio pasado, el INTRANT presentó una querella contra Dekolor, tras denunciar un intento de soborno de un millón de dólares para influir en la renovación del contrato.

El director del INTRANT reafirmó que no se firmará ninguna adenda con la empresa saliente y ratificó su compromiso con la legalidad y la transparencia institucional.