Santo Domingo.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana fue apoderada de la solicitud de medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, acusadas de estafa electrónica y lavado de activos, durante varios allanamientos realizados como parte de la continuación de la Operación Guepardo, desmantelada en febrero de este año.

Las autoridades explicaron que el grupo prometía falsamente la construcción de apartamentos a bajo costo para atraer a sus víctimas.

Los acusados

La medida fue solicitada contra Loana Paola Guerrero Milián, quien se desempeñaba como contable de Novasco Real Estate, SRL; y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, señalado por usar intimidación contra las personas que exigían la devolución de su dinero.

También enfrentan cargos las masters brokers de los proyectos simulados: Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto.

En su instancia, el Ministerio Público pide prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja.

Red desmantelada y operaciones recientes

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana encabezan las acciones, con el apoyo del Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf) de la Policía Nacional.

Los allanamientos se realizaron en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana (provincia La Altagracia), donde se apresaron a los presuntos miembros de la red dedicada a estafas electrónicas y lavado de activos.

Según las investigaciones, la estructura habría obtenido más de 18 millones de dólares, afectando a cientos de víctimas mediante promesas falsas de construcción de viviendas.

Cómo operaba la red

El expediente detalla que los implicados crearon la empresa Novasco Real Estate, SRL con el propósito de cometer los ilícitos, y luego adquirieron la franquicia Re/MAX, reconocida multinacional del sector inmobiliario, para ganar credibilidad ante los inversionistas.

Sin embargo, todo se trataba de una fachada para captar clientes y apropiarse de su dinero.

Otros implicados en prisión

Por este caso ya guardan prisión preventiva Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux.

Mientras tanto, Loany Lismeiry Ortiz Nova fue arrestada en Colombia al intentar cruzar hacia Venezuela y permanece detenida desde febrero de 2025, a la espera de su extradición.