Intrant realiza 545 pruebas de dopaje a conductores; 17 dan positivo a sustancias ilícitas

Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que 17 conductores de autobuses dieron positivo al uso de sustancias ilícitas durante operativos sorpresivos de dopaje realizados en diferentes terminales de transporte de Santo Domingo y otras localidades.

En total, las autoridades realizaron 545 pruebas de dopaje a choferes del transporte urbano e interurbano, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad vial y garantizar que los conductores operen en condiciones adecuadas.

Además de los resultados positivos a sustancias prohibidas, las evaluaciones médicas detectaron otras afecciones de salud en 88 conductores, entre ellas 40 casos de hipertensión y 23 probables, 31 de diabetes con niveles críticos de glicemia y 22 probables, ocho casos de hiperglucemia y un conductor en condición de hemodiálisis.

Operativos en distintas terminales

Los controles se realizaron en las paradas del Kilómetro 9 de la Autopista Duarte, correspondientes a rutas de Conatra; en Los Peralejos, en la ruta 1 del Sindicato de Transporte Urbano (Sintraur) perteneciente a Fenatrano; así como en terminales de Higüey (APTPRA), La Romana (Sichoem) y San Cristóbal, en la parada Sinchodencris, ruta B, además de paradas del Sur.

Medidas para garantizar seguridad

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, explicó que estos operativos buscan asegurar que los conductores se encuentren en condiciones óptimas para manejar y libres de sustancias prohibidas.

Asimismo, advirtió que a los choferes que resulten positivos se les retirará la licencia de conducir.

Las autoridades indicaron que estas pruebas se extenderán a otros sectores del transporte, incluyendo motociclistas y conductores de transporte de carga, como parte del compromiso institucional de reducir riesgos en las vías y salvar vidas.