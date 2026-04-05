INTRANT retiene 165 licencias por irregularidades en operativos de Semana Santa

Santo Domingo. – Como parte del operativo “Conciencia por la Vida: Semana Santa 2026”, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ejecutó un amplio despliegue de inspecciones técnicas visuales en el transporte público de pasajeros, alcanzando 8,084 unidades inspeccionadas en más de 40 terminales a nivel nacional.

Estas acciones, coordinadas con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), permitieron identificar y corregir más de 3,900 fallas en condiciones esenciales para la seguridad vehicular, contribuyendo directamente a la reducción de riesgos durante el asueto.

Fallas detectadas en las inspecciones

Entre las incidencias más relevantes encontradas:

713 neumáticos sustituidos o reparados.

sustituidos o reparados. 1,313 luces dañadas o rotas corregidas.

dañadas o rotas corregidas. 1,015 cristales en mal estado.

en mal estado. 386 retrovisores reparados o reemplazados.

reparados o reemplazados. 197 limpiavidrios inoperantes.

inoperantes. 297 bumpers en mal estado o inexistentes.

Las fallas consideradas de riesgo inmediato, como neumáticos lisos, luces defectuosas o limpiavidrios inoperantes, debieron ser corregidas antes de permitir la salida nuevamente a circulación. Otras observaciones, como ausencia de extintores y botiquines, fueron notificadas para su pronta regularización.

El INTRANT informó que remitirá en los próximos días a cada operador un reporte detallado con todos los hallazgos detectados, a fin de garantizar su seguimiento y corrección.

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Control de conductores: licencias y dopaje

En materia de control a choferes, fueron identificados 165 conductores con licencias vencidas, extraviadas o con categorías inferiores a las requeridas. En estos casos se procedió a la retención de las licencias y la aplicación de medidas correctivas, conforme establece la normativa vigente.

Asimismo, y con apoyo de la Cruz Roja Dominicana, se aplicaron 231 pruebas de dopaje, todas con resultados negativos, reforzando la naturaleza preventiva del operativo.

Durante las evaluaciones médicas, se detectó un conductor con hipertensión e hipoglicemia, quien fue trasladado oportunamente a un centro de salud para recibir atención especializada.

Milton Morrison: “La prevención salva vidas”

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacó la importancia de estos resultados para la seguridad vial del país.

“Cada falla corregida y cada irregularidad detectada representa una oportunidad de evitar un siniestro. Este operativo demuestra que la prevención salva vidas”, expresó.

Compromiso con la movilidad segura

El INTRANT reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la fiscalización, los controles preventivos y la seguridad en el transporte público, promoviendo una movilidad más responsable y orientada al bienestar de todos los ciudadanos.