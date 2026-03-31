El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, exhortó este martes a los ciudadanos a comportarse con prudencia durante sus movilizaciones y actividades en el asueto de Semana Santa.

Durante una entrevista en el programa Despierta CDN, Salas invitó a los dominicanos a “montar a doña prudencia al lado” durante sus desplazamientos en la Semana Mayor.

Explicó que, así como cada conductor viaja con el compromiso de cuidar a su familia, en las carreteras también se desplazan otras personas acompañadas de sus seres queridos.

Salas señaló que uno de los principales retos durante la Semana Santa es concienciar a la población sobre la importancia de vivir estos días con reflexión y responsabilidad.

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En ese sentido, recomendó a quienes planean viajar a diferentes puntos del país salir con tiempo y disfrutar del recorrido, destacando que “este es un país muy hermoso”.

“Sea la prudencia la que nos lleve y nos traiga sanos y salvos a casa”, manifestó.

Motocicletas lideran «números fatales»

El director recordó que, de acuerdo con los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), muchas de las imprudencias ocurren durante la noche, lo que provoca que en horas de la mañana se refleje un aumento en las cifras de incidentes.

Asimismo, indicó que una gran parte de los “números fatales” está asociada a usuarios de motocicletas.

Por ello, explicó que la Defensa Civil mantiene reuniones con sindicatos de motociclistas para incentivar el uso del casco protector y promover una conducción responsable.

“Si te dieron una bola y no hay un casco, trata de evitarlo”, expresó.

En el día

Salas también recomendó movilizarse preferiblemente durante el día, debido a la menor visibilidad en horas nocturnas.

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“Si te vas a movilizar, hazlo durante el día porque de noche la visibilidad no es igual. De repente se te atraviesa un animal en la carretera y la motocicleta tiene la desventaja de que la carrocería es el cuerpo humano”, explicó.

Equipados

En cuanto a los preparativos, afirmó que la institución está debidamente equipada y que todas las provincias cuentan con vehículos 4×4, embarcaciones, así como drones acuáticos y aéreos que permiten una visión de 360 grados.

Además, disponen de una sala de situación, donde se reportan y monitorean las incidencias que se registran en las distintas provincias.

Salas explicó que desde este centro se recopila la información que permite planificar y gestionar los riesgos, como parte de un trabajo previo que inició hace meses para ejecutar el plan de prevención y respuesta ante emergencias.

Más de 11,000

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Más de 11,000 voluntarios, técnicos y rescatistas, distribuidos en 872 puestos de socorro, estarán en servicio en diferentes puntos del país.

Indicó que zonas como Boca Chica, Macao, Puerto Plata y Pedernales contarán con cerca de 100 técnicos voluntarios, debido al gran flujo de visitantes que reciben durante la Semana Santa.