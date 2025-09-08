San José de Ocoa. – La Policía Nacional, junto al Ministerio Público, investiga las circunstancias en que una mujer perdió la vida y su esposo resultó gravemente herido por arma blanca, en un hecho ocurrido la madrugada de este domingo 7 de septiembre en la comunidad Domingo Frío, sección Palo de Caja, distrito municipal La Ciénega, San José de Ocoa.

La víctima fue identificada como Valdemira Peña Mateo, de 59 años, quien falleció a causa de múltiples heridas cortocontundentes ocasionadas presuntamente por un hombre solo conocido como Alejandro, de datos aún desconocidos.

En tanto, su pareja, José Altagracia Tejeda Mariñez, de 50 años, agricultor, permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud, en Baní, tras presentar herida de arma blanca en el cuello.

El informe preliminar indica que la pareja compartía en una vivienda de la comunidad junto al agresor, quien posteriormente se presentó a la residencia de los afectados y los atacó con un machete, sin que hasta el momento se hayan establecido los motivos del hecho.

Tras ser alertadas, las autoridades se trasladaron al lugar en compañía de un representante del Ministerio Público y personal de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento correspondiente.

El cadáver de la occisa fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con asiento en Azua, para fines de autopsia.

La Policía Nacional ha desplegado equipos de búsqueda en zonas rurales y de difícil acceso, donde se presume que pudiera ocultarse el agresor, para su localización y posterior sometimiento a la justicia.