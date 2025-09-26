La plaza donde los policías mataron a los cinco civiles.

La Procuraduría General de la República interrogó ayer a cuatro de los once policías de 11 que participaron en el incidente en el que murieron cinco personas durante un operativo en una barbería de una plaza ubicada en la avenida Olímpica, sector La Barranquita, Santiago.

Los agentes fueron cuestionados la tarde de ayer por el titular de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y un equipo especial de fiscales.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal titular de Santiago para encabezar las investigaciones y establecer con precisión las circunstancias en que se produjo la tragedia, a fin de que “se proceda conforme al resultado de la investigación”. Hoy van a interrogar a siete.

Puede leer: Policía guarda silencio sobre agente herido en tiroteo mortal en Santiago

Se investigan las circunstancias del tiroteo mortal y posible simulación de enfrentamiento por parte de los policías

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.

Familiares de las víctimas rechazan las versiones policiales que intentan vincular a José Vladimir Valerio Estévez, barbero del local, y a Elvis Antonio Martínez Rodríguez, cliente, con algún acto delictivo.

“Los policías saquearon la peluquería, se llevaron dinero, las máquinas, los discos duros de las cámaras y hasta un vehículo estacionado al frente, todo sin orden de un fiscal”, denunció Eslayne Argamonte, esposa de Martínez Rodríguez. Además, acusó a los agentes de colocar pistolas a las víctimas para simular un enfrentamiento.