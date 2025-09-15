SANTIAGO.- La Policía no ha dado respuesta a los periodistas de esta ciudad sobre el estado en que se encuentra un cabo de esa institución, quien habría resultado herido durante un tiroteo la semana pasada, donde cinco personas murieron.

Asimismo, tampoco la institución del orden público ha informado el lugar donde se encuentra interno el cabo identificado como Yohandy Encarnación.

En reiterados intentos de los reporteros por conocer sobre el estado del agente herido, el silencio ha sido la respuesta.

El pasado miércoles 10 de los corrientes, en horas de la tarde, un tiroteo con una patrulla policial, dejó un saldo de cinco fallecidos en la plaza comercial Valerio, del sector la Barranquita, de esta ciudad.

Según la Policía, los fallecidos eran parte de una banda que operaba en esta ciudad y que además del sicariato, cometían otros hechos delictivos.

Los fallecidos fueron José Vladimir Valerio, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro y Julio Alberto Gómez.

Mientras que prófugo fue identificado como Ronny Abel Sánchez Morillo (Mudita), señalado por las autoridades policiales como el jefe de la banda.

Sobre el barbero José Vladimir Valerio y el prestamista Elvis Antonio Jiménez, sus parientes, vecinos y amigos han declarado que éstos no eran parte de la banda criminal.

Han realizado varias protestas en el lugar de los hechos.

La Procuradora General de la República dispuso una investigación del suceso y posteriormente el Ministerio Público informó que los integrantes de la patrulla policial participantes en el caso, están todos suspendidos.