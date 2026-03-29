Investigan a pareja y expareja por muerte violenta de mujer en Sabana Iglesia

Santiago.– La Policía Nacional informó la detención de la pareja actual y la expareja de Yulenny Carolina Frías León, de 35 años, como parte de las investigaciones por su muerte, ocurrida en el municipio Sabana Iglesia.

El cuerpo de la mujer fue encontrado la madrugada de este domingo 29 de marzo dentro de su residencia, ubicada en la calle General Cándido Vargas, con signos de violencia y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con el levantamiento del médico legista, la víctima presentaba indicios de haber sido atada de manos y amordazada, además de quemaduras de tercer y cuarto grado en las extremidades superiores e inferiores.

Las autoridades indicaron que la causa exacta de muerte será determinada mediante autopsia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, explicó que varias personas están bajo investigación, incluyendo la pareja actual y la expareja de la fallecida, quienes se encuentran detenidos mientras se profundizan las pesquisas y se analizan evidencias ocupadas.

Cronología preliminar

Según las indagatorias iniciales, Frías León fue vista por última vez la noche del sábado 28 de marzo, cuando compartía en un establecimiento de comida del municipio. Horas después, fue hallada sin vida en su vivienda, en un hecho que ha causado consternación en la comunidad.

Investigación en curso

Unidades de la Policía Científica realizaron el levantamiento de la escena, donde se recolectaron evidencias, incluyendo dispositivos móviles y la pasola utilizada por la víctima.

Las autoridades indicaron que no descartan la participación de otras personas en el hecho, por lo que continúan las entrevistas y el proceso investigativo para esclarecer completamente las circunstancias de este crimen.