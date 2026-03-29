¡Consternación! Hallan a mujer amordazada y quemada en su hogar en Sabana Iglesia

Yulenny Carolina Frías de León, de 32 años, fue encontrada en su residencia amordazada y calcinada.

Santiago.– Una mujer fue hallada muerta, amordazada y parcialmente calcinada la noche del sábado dentro de su vivienda en el municipio Sabana Iglesia, en un hecho que investigan las autoridades como un posible crimen violento.

La víctima fue identificada como Yulenny Carolina Frías de León, de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su residencia ubicada en la calle Cándido Vargas, alrededor de las 11:00 de la noche.

De acuerdo con informes preliminares, la joven fue localizada en el interior de la casa en circunstancias que han generado consternación entre familiares y residentes de la zona.

El caso ha causado impacto en la comunidad, ya que la víctima deja un hijo de 10 años en la orfandad.

Según relató su tío, Antonio de León, la mujer había salido la noche del sábado junto a una amiga y una prima a un centro de diversión, pero posteriormente se retiró sola tras recibir una llamada de su pareja, quien le habría solicitado un medicamento.

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Indicó que Yulenny llegó a su vivienda cerca de las 11:00 de la noche, pero luego dejó de responder llamadas y mensajes, lo que generó preocupación entre sus allegados.

Familiares sostienen que la víctima habría sido atada, amordazada con cinta adhesiva y luego incendiada, por lo que pidieron a las autoridades profundizar las investigaciones. No descartan que en el hecho hayan participado varias personas.

De manera extraoficial, parientes señalaron que la joven pudo haber sido víctima de agresión sexual, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia, mientras que las autoridades informaron que dos personas están detenidas para fines de investigación.