Santo Domingo.-La Policía Nacional, informó este martes que, en coordinación con el Ministerio Público, mantiene bajo investigación las circunstancias en que fue hallado muerto un ciudadano español de 59 años, dentro de un vehículo en la comunidad Trujillista del Palo Damajagua, distrito municipal de Maizal, provincia Valverde (noroeste).

La víctima fue identificada como Antonio Jiménez López, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado 20 de septiembre en el asiento del conductor de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, negro, placa G746390, año 2024.

De acuerdo con el acta de levantamiento, el cadáver del español presentaba una herida de bala en la región temporal izquierda con salida por el pabellón auricular derecho, lo que le provocó una hemorragia interna, según certificó la médico legista.

En la escena, la Policía Científica levantó diversas evidencias, entre ellas un pasaporte, documento de identidad español, licencia de conducir, la suma de 17,100 pesos y monedas extranjeras.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes, mientras que la Policía Nacional y el Ministerio Público profundizan las pesquisas con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.