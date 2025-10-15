San Juan de la Maguana.– La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), desmanteló una banda delictiva integrada por varios individuos que se dedicaban al robo y posterior venta de motocicletas sustraídas mediante asaltos en distintas zonas de la provincia San Juan.

Durante la operación fueron apresados Emmanuel Montero Montero, de 19 años; Carlo Manuel de la Rosa alias Carlito, de 31; Gabriel Turbi Cuevas, alias Gabi Mocha, de 32; Joel Encarnación Guzmán, alias Teletuvi, de 27, y Markin de León Mateo, de 38, todos residentes en diferentes sectores de esta ciudad.

A los detenidos se les ocuparon varias motocicletas con denuncias de robo, entre ellas: una Bajaj Platina 125 azul/negra, despojada mediante atraco a un ciudadano de 27 años; otra Bajaj Platina negra, placa K2325397, sustraída a un hombre de 46 años; y una tercera Bajaj Platina azul, robada a su legítimo dueño de 38 años.

En la parte trasera de la residencia de uno de los detenidos fueron localizadas y recuperadas otras motocicletas reportadas como robadas: una Tauro Nitro negra, una Haojue Xpress azul, otra Tauro Nitro azul y una TVS negra.

Usaban motos y armas falsas para asaltar

A los miembros de la banda también se les ocupó la motocicleta Haojue Xpress azul utilizada por el grupo para cometer los atracos, así como un arma de fuego tipo pistola de fogueo, marca PFAM9B, serie 21A25831, calibre 4.5 mm.

Durante el interrogatorio preliminar, los detenidos admitieron haber cometido los robos y revelaron que las motocicletas sustraídas eran entregadas en el kilómetro 3 de la carretera San Juan–Las Matas de Farfán a un cobrador de guaguas, quien las vendía a un ciudadano haitiano actualmente bajo proceso de identificación.

Vendían las motos por dinero o drogas

Según los informes, el comprador haitiano pagaba una determinada cantidad de dinero en efectivo por cada motocicleta o, en algunos casos, realizaba el intercambio con pacas de marihuana.

A los detenidos de la banda se les ocuparon varias motocicletas con denuncias de robo / Policía RD.

Los detenidos también admitieron haber despojado de sus motocicletas a una ciudadana de 27 años, residente en el sector Las Cañitas, y a un hombre de 33 años, del distrito municipal Sabana Alta.

La institución del orden informó que el nacional haitiano será identificado y procesado conforme a la ley, mientras que los apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.