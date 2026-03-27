Washington.– Un ataque con misiles y drones atribuido a Irán dejó al menos 10 militares estadounidenses heridos y causó daños a varias aeronaves en una base aérea en Arabia Saudí, en un nuevo episodio de la escalada militar en Oriente Medio, informaron funcionarios de Estados Unidos.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados, manifestaron que el ataque contra la Base Aérea Prince Sultan dañó varios aviones cisterna de reabastecimiento de Estados Unidos. Uno de los funcionarios indicó que dos de los militares resultaron heridos de gravedad.

En internet se publicaron imágenes satelitales que parecían mostrar los daños en las aeronaves.

El ataque, en el que se utilizó un misil iraní además de drones, se produjo un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Irán ha sido “aniquilado” y de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuviera que “nunca en la historia registrada el ejército de una nación había sido neutralizado tan rápida y tan eficazmente”.

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El Comando Central de Estados Unidos informó el viernes más temprano que más de 300 militares han resultado heridos en el conflicto que comenzó hace un mes. Aunque la mayoría de los heridos se ha recuperado y ha regresado al servicio, 30 siguen fuera de combate y 10 son considerados heridos de gravedad.

No es la primera vez que Irán ataca la Base Aérea Prince Sultan. El sargento del Ejército de Estados Unidos, Benjamin N. Pennington, de 26 años, resultó herido durante un ataque contra la base el 1 de marzo y murió días después. Es uno de los 13 militares estadounidenses que han muerto en la guerra.

The Wall Street Journal informó sobre el ataque en primera instancia.