Israel anuncia que ha comenzado nuevos ataques en Beirut

Jerusalén.– El Ejército de Israel informó que inició la noche de este lunes una serie de ataques contra infraestructura del grupo Hizbulá en Beirut, capital del Líbano, en una nueva escalada del conflicto en la región.

A través de un breve comunicado, las fuerzas israelíes indicaron que ampliarán los detalles sobre la operación una vez concluyan los bombardeos.

Contexto de negociaciones

Los ataques se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el inicio de negociaciones con Irán para poner fin al conflicto. Asimismo, ordenó posponer por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní, con el objetivo de facilitar el diálogo.

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Tras el anuncio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló que, aunque existe la posibilidad de alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo, Israel continuará sus ataques contra Irán y Hizbulá en territorio libanés.

Impacto en el Líbano



En el Líbano, la ofensiva israelí —que incluye operaciones terrestres en el sur y bombardeos diarios— ha dejado más de mil muertos y cientos de miles de desplazados, según reportes.

El movimiento chií Hizbulá mantiene enfrentamientos con Israel desde el pasado 2 de marzo, en lo que representa su segunda guerra en poco más de un año, en el marco de la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, considerado aliado del grupo.