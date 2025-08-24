Ito Bisonó admite que gobierno necesita más recursos y tendrán que venir de una reforma

Santo Domingo,- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes admitió que el gobierno necesita más recursos para ser invertidos en obras de infraestructuras, políticas públicas, pero principalmente para inversión de capital, y esos recursos deben provenir de una reforma, porque hay que sacarlos de algún sitio.

Víctor (Ito) Bisonó Haza, aclaró, sin embargo, que el presidente Luis Abinader ni su gobierno han planteado una reforma fiscal, y recordó que el mandatario, como un demócrata a carta cabal, retiró un proyecto de ley que, para tales fines, había sometido al Congreso Nacional, y se ha estado manejando con un presupuesto bastante estrecho.

Ito Bisó explicó que el tema de la necesidad de una reforma tributaria ha sido puesto sobre el tapete por empresarios y representantes de diferentes sectores, quienes entienden que se necesita adecuar la economía al crecimiento del Producto Interno Bruto.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el alto funcionario precisó que esta economía es mucho más grande que lo que era hace 20 años.

Agregó que, en los próximos 20 años, no importa quién esté en el gobierno, va a ser mucho más grande que lo que es en la actualidad, y recordó que el presupuesto de Lilís era más pequeño que los que manejó el extinto presidente Joaquín Balaguer en sus gobiernos, y estos, a su vez, son menores que los ejecutados por el expresidente Leonel Fernández, cuyos montos son inferiores a los que en la actualidad maneja la presente administración.

Puedes leer: Víctor Bisonó: Inteligencia Artificial ha reducido empleos en call centers de zonas francas

“Entonces, van cambiando, y se necesita más inversión en las infraestructuras, políticas públicas, y eso es lo que está demandando el presupuesto de hoy, que sigue siendo el mismo que en el 2020 y no estamos en los mismos tiempos. Veremos qué pasa con este presupuesto complementario y esa inversión, cómo se va a inyectar a los sectores, que puede a los renglones que hemos señalado, y cómo la economía reacciona”, detalló.

Bisonó insistió en que “el presidente no ha planteado reforma alguna, ni el gobierno tampoco, pero Abinader es un hombre que escucha, y lo ha demostrado con iniciativas que ha sometido y las ha reiterado porque no han contado con el consenso de la población”.

“Yo estoy seguro de que si le demuestran, o alguien propone, algo que no vaya a causar mayores problemas, sino mayores beneficios, seguro que el presidente la va a ver, la va a tratar y la va a conocer”, sentenció.

Cuestionado en el sentido de si se necesita o no la reforma, el ministro de Industria y Comercio respondió: “Yo creo que sí, que se necesitan más recursos para la construcción, para políticas públicas, pero principalmente para inversión de capital”.

Al reiterarle el cuestionamiento sobre la necesidad de la reforma fiscal, Bisonó Haza contestó que “obviamente que sí, porque esos recursos hay que sacarlos de algún sitio”.

Ito Bisonó destaca logros de cinco años de gestión Abinader y reconoce que siempre hay cosas que mejorar

El ministro de Industria, Comercio y Mipyme, Ito Bisó, defendió los logros obtenidos por los gobiernos del presidente Luis Abinader en los cinco años que lleva al frente de la dirección del Estado, pero reconoció que siempre hay cosas que mejorar, ya que no se puede decir que todo está bien, porque eso no es cierto.

Bisonó Haza puso como ejemplo de los logros obtenidos los datos suministrados por el Banco Central de que por primera vez hay 5,175,000 empleos registrados, las reservas internacionales están por encima de los US$14,000 millones, mientras las calificadoras de riesgos aumentan la calificación del país, las exportaciones de zonas francas se aproximan a los US$9,000 millones y cerca de US$5,000 millones en inversión extranjera directa.

“Entonces, cuando nosotros vemos la película completa, decimos que la República Dominicana, dentro del contexto del comportamiento del mundo, está avanzando y es un país que genera confianza”, aseguró el alto funcionario al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Agregó que a eso hay que agregar el hecho de que, en medio de dos guerras en curso, Rusia-Ucrania e Israel-Gaza, y confrontaciones políticas internas en los países de la región y gran parte del mundo, el presidente Luis Abinader convoca a los líderes opositores para unificar una posición nacional con respecto a temas tan preocupantes como es el caso de la situación haitiana y las implicaciones que tiene para la República Dominicana.

Dijo que esa estabilidad política, donde la oposición juega su papel de criticar las cosas que a su entender no andan bien, pero cuando hay que poner los asuntos nacionales por encima del interés nacional actúa en esa dirección, manda un excelente mensaje de que el país va construyendo un camino de confianza social, política y económica, conforme a los datos anteriormente citados.

Sostuvo que, pese a la disminución del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer semestre del presente año, que es de 2.4%, no obstante, hay expectativas de que pueda terminar el 2025 en un 3 o 3.5 por ciento, lo cual, según los organismos internacionales, será una cifra por encima del promedio de la región.

Insistió en que todos los logros obtenidos en materia económica se han conseguido sin la implementación de una reforma fiscal, porque el presidente Luis Abinader, aun teniendo mayoría absoluta en las cámaras legislativas, decidió retirar el proyecto que sometió a finales del pasado año, porque no logró el consenso nacional que una iniciativa de esa naturaleza requiere.

Ito defiende presupuesto complementario sometido al Congreso que asigna más recursos a gasto de capital

El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, ponderó la decisión de priorizar la inversión de capital en el presupuesto complementario depositado el pasado viernes ante las cámaras legislativas por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

“Lo que se ha visto es que se ha hecho un presupuesto complementario, que una gran parte de los recursos disponibles irá a la inversión de capital, Obras Públicas, Inapa, Ministerio de la Vivienda, construcción de caminos vecinales, es decir, los sectores que mueven la economía. Se dice que cuando el albañil trabaja, el pueblo completo come”, dijo Bisonó al programa D´AGENDA.

Precisó que la construcción genera un efecto expansivo en todos los sectores de la economía, más el atractivo que tiene el país para la inversión extranjera, como se ha podido ver en cadenas de noticias globales que la inteligencia artificial recomienda a los inversionistas que la República Dominicana es el mejor lugar para invertir sus capitales.

El funcionario también defendió los programas sociales implementados por el gobierno, así como la cobertura de la seguridad social para personas que pertenecen al extracto más pobre de la población.

“Tenemos una economía que se fortalece, quizás no al ritmo que nosotros hubiésemos querido, o quieren los demás países del mundo, pero vamos caminando, y yo estoy seguro de que con este presupuesto complementario y el año del 2026, tendremos mejores inversiones de capital”, recalcó Bisonó Haza.

Dijo que, independientemente del bajo crecimiento de la economía en este año, la meta presidencial que ha establecido el presidente Luis Abinader de hambre cero en el 2028 y duplicar el Producto Interno Bruto para el 2036 se mantiene invariable, porque lo que sucede en 12 meses no puede variar las proyecciones que se planifican hacia el futuro.