Abinader se reúne con secretario de Energía de EE. UU. en cumbre Escudo de las Américas

Miami, Florida. – El presidente Luis Abinader sostuvo este sábado una reunión bilateral con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el marco de la cumbre regional Escudo de las Américas.

Durante el encuentro, el mandatario dominicano y el funcionario estadounidense conversaron sobre cooperación en materia energética, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y diversas iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y a la seguridad energética en la región.

En la reunión también participaron el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, y la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos.

El encuentro se desarrolló como parte de la agenda oficial del presidente Abinader durante su participación en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, que reúne a líderes del hemisferio con el objetivo de abordar desafíos comunes y fortalecer la cooperación regional.