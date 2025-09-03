Jaime Barría refuerza la rotación de los Toros del Este

LA ROMANA – Los Toros del Este anunciaron oficialmente el regreso del lanzador abridor Jaime Barría, quien estará en su tercera temporada en la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) y segunda consecutiv a con el equipo romanense. Barría, nativo de Panamá, es uno de los refuerzos clave para la rotación de lanzadores de los Toros para la próxima temporada.

UN LANZADOR COMPROBADO EN LA LIDOM

En su primera campaña con los Toros, Barría dejó una buena impresión al realizar cuatro aperturas, con una marca de 1-2 y una efectividad de 3.12. Durante esos encuentros, lanzó un total de 17.1 innings, permitiendo solo 12 hits, regalando 2 boletos y ponchando a 14 bateadores, lo que resultó en un promedio de bateo adversario de solo .188.

Puede leer: NBA indaga a Clippers por presunto pago oculto a Leonard

Jesús Mejía, gerente general de los Toros, destacó la importancia de contar con un abridor experimentado como Barría:

“Es otro abridor probado en la LIDOM, que llega sin limitaciones para la campaña completa. Este es un paso más que nos permite formar una rotación confiable para el inicio de la temporada”, comentó Mejía.

RENDIMIENTO RECIENTE EN LA LIGA MEXICANA DE BÉISBOL

En la temporada 2025, Barría jugó con los Algodoneros de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), donde registró un récord de 6-3 con una efectividad de 4.80, por debajo de la media de la liga (6.19). El derecho panameño lanzó 84.1 innings, permitió 22 boletos y ponchó a 46 bateadores, manteniendo una sólida presencia en el montículo.

EXPERIENCIA EN GRANDES LIGAS

Barría, quien ha tenido una destacada carrera en las Grandes Ligas, jugó desde 2018 hasta 2023 con los Angelinos de Los Ángeles, participando en 134 partidos (62 como abridor). En su paso por la MLB, acumuló 462.2 innings, permitiendo 460 hits y ponchando a 351 bateadores, lo que le otorgó una valiosa experiencia en la liga más competitiva del mundo.

REFUERZOS Y PREPARATIVOS PARA LA TEMPORADA 2025

Con el regreso de Barría, los Toros refuerzan su cuerpo de lanzadores para la temporada 2025 de la LIDOM. Junto al panameño, el equipo contará con el zurdo Matt Dermody, quien también se unió a los refuerzos para esta campaña.

Además, los Toros han renovado su roster, incorporando a nuevos talentos como los inicialistas Sandberg Pimentel y Ronald Guzmán, así como a los lanzadores zurdos José Manuel Fernández y Joely Rodríguez, y los derechos Jesús Liranzo, Yohan Ramírez y Janser Lara, quienes fueron adquiridos recientemente desde la agencia libre. También han sumado al relevista Miguel Castro y al jardinero Marco Luciano, quienes llegaron en cambios estratégicos.

ENTRENAMIENTOS Y PREPARATIVOS PARA EL DRAFT

El equipo sigue trabajando en su roster con miras al Draft de Novatos LIDOM, que se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre. Además, los Toros del Este anunciaron el inicio de sus entrenamientos de pretemporada para el lunes 22 de septiembre, con un Early Camp a partir del 15 de septiembre para aquellos jugadores que necesiten más tiempo para ponerse en forma para el Día Inaugural.