TSE aplaza dos demandas contra el Partido Humanista

Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el jueves 18 del presente mes el conocimiento de dos acciones judiciales interpuestas contra el Partido Humanista Dominicano (PHD) y su presidente, Ramón Emilio Goris Taveras.

En ambos procesos, el tribunal acogió la solicitud de las partes accionantes para una prórroga en la comunicación recíproca de documentos, a fin de que puedan depositar las piezas que consideren pertinentes para el conocimiento de los casos.

Acción de amparo

Uno de los expedientes corresponde al TSE-05-0017-2025, relativo a una Acción de Amparo interpuesta por Julián Burgos Bonilla contra el Partido Humanista Dominicano y su presidente.

Impugnación de asamblea

El segundo proceso es una impugnación de la asamblea celebrada el 9 de noviembre de 2025, presentada por Eléxido Paula y Julián Burgos Bonilla, también contra el PHD y Ramón Emilio Goris Taveras.

Audiencia fijada

Asimismo, el TSE fijó para el 18 de diciembre la audiencia correspondiente al expediente TSE-01-0031-2025, vinculado a la citada impugnación.

El tribunal está integrado por el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente, junto a los jueces titulares Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.