Jalsen afirma “Au Revoir” fue experiencia inolvidable

Para el actor dominicano Jalsen Santana fue una experiencia inolvidable el haber participado en la película dominicana realizada en Francia, «Au Revoir», una historia dirigida por el dominicano Ronny Castillo y escrita por la guionista argentina María Laura Gargarena

“El Guión me llegó y me gustó mucho porque era un reto para mí, ya que trabaja lo interno del personaje; este dolor que envuelve la trama de la película con personajes súper tranquilos, sus conflictos son internos. Nunca he tenido una situación como está, entonces me retaba a que buscara dentro de mis trabajos, que este no se pareciera a otros” señaló Santana.

Una escena de la película.

En este film, Jalsen interpreta a Marcos, el personaje principal, y relata la historia de un dominicano casado con una francesa; una pareja con diferentes características, algo que le atrajo mucho, la gran diferencia entre ambos personajes.

A otro de los retos que se tuvo que enfrentar, fue que su personaje es muy silencioso, “y yo soy muy parlanchín, y mientras los demás estaban conversando, tenía que estar muy concentrado, algo que lleva un gran nivel de preparación”. Para su personaje, admite que tuvo que aprender un poco de francés, ya que en algunas de las escenas habían conversaciones en ese idioma, por lo que debía entender bien para poder responder.

En «Au Revoir» , además de compartir escena con los actores Sophie Gelle y Jimmy Jean Louis, este dominicano trabajó con su esposa Leti Brea, quien es la productora.

“Yo siempre digo que no trabajo con mi esposa, yo me divierto con ella, a pesar de que hay un límite profesional, que lo tenemos bien marcado todos. Ella es muy profesional y tiene todo muy estructurado. Aquí el que improvisa, en cuanto a ideas, soy yo, pero ella es la que ordena, hacemos un buen equipo y aprendo mucho de ella”, expresa el actor dominicano.

Dentro de lo desafíos de trabajar en Francia dice que enfrentó el frío, cuando él es muy caribeño, además del cambio de idioma y el tema de la pandemia, ya que llegó a Francia a grabar en el 2022 cuando aun estaba el tema del Covid 19.

Premier

«Au Revoir», fue oficialmente seleccionada para participar en la próxima edición del prestigioso Festival de Cine Francófono de Angoulême (FFA), el cual se llevará a cabo del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2024 en la región francesa de Nueva Aquitania.

“Este es el segundo festival más prestigioso de Francia, primero esta el Festiva Cannes, y esto es un logro, tanto para nosotros como casa productora, como para la cinematografía dominicana, que se tome en cuenta en un evento de esta naturaleza”, resaltó Santana.

Agregó que: “estamos súper contentos porque se ha logrado un paso más para llevar nuesto cine a otro lado”.

Proyectos

Dentro sus proyectos dice, tiene tres películas que van caminando en la post producción ,pero en la que no puede adelantar muchos detalles. Además para este año, tiene planes de grabar en México la historía de una guionista latinoamericano , de la cual se siente complacido porque vuelve a trabajar de la mano de Ronni Castillo.