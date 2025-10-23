Santo Domingo.- El Gobierno de Jamaica declaró este jueves un estado de emergencia en todos los hospitales y ordenó el cierre de las escuelas ante la inminente llegada de la tormenta tropical Melissa, que continúa ganando fuerza en el Caribe y podría convertirse en huracán durante el fin de semana, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El ministro de Salud, Christopher Tufton, anunció la suspensión de todas las hospitalizaciones y cirugías programadas, como medida preventiva para liberar capacidad en los centros médicos. Además, pidió a las familias con pacientes de condiciones no críticas que los retiren temporalmente de los hospitales, a fin de reservar camas para emergencias relacionadas con el fenómeno meteorológico.

Tufton indicó que el centro de emergencias nacional ya fue activado y que se elaboró un plan de contingencia coordinado con las autoridades sanitarias regionales. En total, 702 profesionales de salud fueron desplegados en las diferentes parroquias de la isla para garantizar una respuesta rápida ante posibles incidentes.

Educación suspende docencia en todo el país

El Ministerio de Educación de Jamaica confirmó la suspensión de clases en todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, con el objetivo de proteger a estudiantes y personal docente durante el paso del sistema tropical.

Melissa avanza por el Caribe

De acuerdo con el más reciente informe del NHC, la tormenta tropical Melissa se localizaba a 345 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y a 440 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití). Presenta vientos sostenidos de 85 km/h y avanza hacia el noroeste a 7 km/h, manteniéndose cerca de Haití, Jamaica y el este de Cuba durante los próximos días.

El organismo advirtió que el sistema podría fortalecerse hasta alcanzar categoría de huracán mayor este fin de semana, generando fuertes lluvias, ráfagas de viento y marejadas peligrosas en el arco central del Caribe.

Efectos en República Dominicana y Haití

En la República Dominicana, las lluvias asociadas a Melissa provocaron la interrupción del servicio de agua potable a más de 647.000 personas, tras afectar varios acueductos, informaron las autoridades del sector.

En Haití, las autoridades se mantienen en alerta por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Melissa se formó el pasado martes y desde entonces ha mostrado un rápido fortalecimiento. Los servicios meteorológicos regionales mantienen avisos y alertas de tormenta tropical y huracán en varios puntos del Caribe, mientras los gobiernos intensifican las medidas de prevención y respuesta ante el avance del sistema.

Con la declaración de emergencia, Jamaica se prepara para enfrentar uno de los eventos climáticos más significativos de la temporada, priorizando la seguridad de su población y el funcionamiento de los servicios esenciales.