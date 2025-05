Jasson Domínguez: “Fue una noche muy especial”

WEST SACRAMENTO.- Al recorrer las bases, ni siquiera Jasson Domínguez podía creerlo. El joven jardinero de los Yankees nunca había conectado dos jonrones en el mismo partido de las Grandes Ligas hasta el viernes por la noche, cuando su grand slam en la octava entrada convirtió de inmediato la mejor noche de su carrera en una verdaderamente histórica.

«Ni hablar», se dijo Domínguez mientras corría ante un público atónito que llenaba el Sutter Health Park. «De ninguna manera».

Sin embargo, sí que había una manera. El grand slam de Domínguez no solo abrió el camino para los Yankees en la victoria del viernes 10-2 , sino que lo convirtió, con 22 años y 91 días, en el jugador más joven en la historia de la franquicia con un juego de tres jonrones. Esa marca la había establecido previamente Joe DiMaggio (22 años y 200 días) en 1937.

«Esta noche fue especial», dijo Domínguez. «Una noche muy especial que recordaré». El ambidiestro, bateando a la zurda, en la tercera entrada enfrentó al abridor de los Atléticos, Osvaldo Bido. Volvió a conectar jonrón, esta vez a la derecha contra el relevista Hogan Harris en el séptimo y en el octavo, a la zurda, pegó grand slam contra Elvis Alvarado.

Domínguez se convirtió en el primer Yankee desde Aaron Hicks en 2018 con un juego de tres jonrones, incluyendo jonrones de ambos equipos.

Es el tercer jugador en la historia de la MLB en lograrlo con un grand slam, una hazaña previamente lograda por Bill Mueller en 2003.

«Me sentí bien, pero no tenía ganas de tener un día como este», dijo Domínguez.

Por: Theo DeRosa

MLB.com