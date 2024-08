MP pierde la lucha contra la corrupción

A pesar de alegar que los expedientes están “blindados”, el Ministerio Público (MP) ha perdido la lucha contra la corrupción administrativa, toda vez que hasta la fecha no ha obtenido ganancia de causa en los expedientes sonoros sometidos a justicia.

Los viejos y nuevos expedientes han sido fallados en contra del órgano persecutor en base a un denominador común: falta de sustentación y no presentación razonable de pruebas contra los imputados, entre otras falencias.

El caso más reciente en haber perdido el MP es el del expediente Odebrecht, en cuyo hecho la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictó una sentencia de absolución a favor de Angel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga y Víctor Díaz Rúa.

En este caso, el organismo encargado de persecución, había obtenido hasta ahora ganancia pírrica, en vista de que el único condenado lo era el empresario Rondón, dado a que Díaz Rúa lo descargaron de ese hecho y solo condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El caso Odebrecht comenzó con 14 imputados en 2017, pero en el camino, el propio Ministerio Público se encargó de no presentar acusación contra la mayoría.

La instrumentación del expediente inició el 29 de mayo como el caso más grande de la justicia dominicana, con el apresamiento de legisladores, ex funcionarios y empresarios, los cuales en el camino, en su mayoría fueron excluidos de la pieza acusatoria.

Los apresados en ese entonces fueron Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas; Andrés Bautista, ex presidente del Senado; Temístocles Montás, ex ministro de Economía; Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE; César Sánchez, ex administrador de la CDEEE; Ruddy González, ex diputado; Ángel Rondón, empresario y representante de Odebrecht; Máximo D’ Óleo, ex administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y Conrado Pittaluga, abogado y notario.

Los otros cuatro imputados eran: Bernardo Castellanos y los en ese entonces legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco.

Casos perdidos

A la extensa lista de expedientes perdidos por el MP, se suman los casos del desfalco por 1.5 millones de dólares cometido contra el Estado Dominicano en la compra de los aviones Súper Tucano, la multimillonaria estafa en la venta de los terrenos de Los Tres Brazos y el descargo del ex administrador de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent, por el caso operación 13.

También, el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), cuyo ex director Manuel Rivas ha obtenido hasta ahora ganancia de causa, en razón de que fue descargado y en apelación se ordenó la celebración de un nuevo juicio.

Otros casos perdidos por el MP son el del senador Félix Bautista, el del otro expediente de Víctor Díaz Rúa, el de Angel Lockward por los cupones de gas licuado de petróleo, el del expediente de César Sánchez por el caso de la denominada “Autopista Eléctrica, el de Eligio Jáquez por los invernaderos y el de Héctor Rodríguez Pimentel por alegado desfalco de más de 500 millones de pesos en el Indrhi.

Ganancia pírrica

Hasta la fecha, ha sido pírrica la ganancia obtenida por el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción administrativa, debido a que principalmente ha tenido éxito en los casos de los imputados que se han declarado culpables. Como tarea pendiente quedan los expedientes Coral-Coral 5g, Medusa, Antipulpo, Calamar y Gavilán, en los cuales figuran como imputados ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina