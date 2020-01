El presidente del Partido Revolucionario Moderno(PRM), José Ignacio Paliza, llamó hoy a la Junta Central Electoral (JCE) a recuperar la confianza perdida en pasados certámenes electorales.

Para Paliza uno de los grandes retos que encara la Junta Central es mejorar su imagen, ya que a su juicio ha jugado a estar bien con todos los sectores del sistema de partido y no ha tomado las decisiones en el momento oportuno.

“La Junta Central tiene grandes retos, entre ellos recuperar parte de la imagen perdida en procesos anteriores”, precisó.

Cree que esa institución comicial tiene una historia por vencer, lo que la obliga a recuperar espacio perdido del pasado.

Paliza dijo que las elecciones de 2016 fueron funestas en lo relativo a la organización y el montaje electoral. “Ese lastre que lleva la institución hace que la labor de la Junta hoy tenga que ser más cuidadosa”.

Precisó que la JCE debe generar confianza, ya que a su juicio, las primarias del 6 de octubre lesionaron más su imagen y también esa institución ha tomado decisiones que no han sido las más oportunas.

“En oportunidades la JCE ha querido jugar a estar en buena consonancia con todos los actores y no ha tomado decisiones en momentos en que se obliga a tomarla”, dijo.

Cree que a medida que avance el tiempo ese órgano electoral tendrá que ir construyendo su propia imagen.

Sentencia

En torno a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que asigna la casilla número 3 de la boleta electoral al Partido Revolucionario Dominicano y que fue acogida por la JCE, Paliza la definió como injusta e inoportuna.

“Nosotros entendemos que esa decisión no es oportuna, primero porque no es justa. La forma en que se determinan las casillas en las boletas tiene que ver con el promedio de todos los niveles, porque estas no solo son elecciones presidenciales, estas son elecciones, presidenciales, congresuales y municipales, y por lo tanto la forma de determinar estos temas debe ser producto de los tres niveles de elecciones, por lo que entiendo que no es una decisión justa”, precisó.

Entrevistado esta mañana por los comunicadores Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel en el programa “Telematutino 11”, que se transmite por Telesistema, canal 11, Paliza consideró que la decisión del TSA afecta no solo al Partido Reformista, sino también a todo el sistema político dominicano y a todos los partidos que tengan menos oportunidades que los grandes, para promocionar y colocar su imagen institucional en la mente de los electores.