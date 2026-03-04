La Junta Central Electoral (JCE) realizó una jornada especial de captura de datos y entrega inmediata de la nueva cédula a los integrantes de la selección dominicana del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) previo a que los jugadores partieran a representar a República Dominicana fuera del país.

Durante tres días, el personal de la JCE estuvo en las instalaciones del hotel donde se alojó la selección, realizando primero la captura de datos biométricos y personales y, este miércoles, se procedió a la entrega del documento de identidad a los peloteros y al equipo técnico que acompaña a la selección dominicana.

La jornada estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, el miembro titular Rafael Armando Vallejo Santelises y la directora de Comunicaciones, Suedi León Jiménez.

Con esta iniciativa, la JCE continúa con su cronograma de renovación progresiva, controlada y limitada, que ya ha alcanzado a figuras del Salón de la Fama de Cooperstown (Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz), así como a otros sectores estratégicos de la sociedad dominicana.

Selección dominicana del CMB que recibió la nueva cédula

El grupo de jugadores que recibió la nueva cédula incluye Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte, Julio Rodríguez, Sandy Alcántara, Luis Severino, entre otros, sumando a más de 30 estrellas de Grandes Ligas.

Román Jáquez Liranzo, Vladimir Guerrero Jr., y Rafael Armando Vallejo Santelises

Se destaca que en esta jornada se entregó por primera vez la cédula dominicana a los grandes ligas Manny Machado y Austin Wells, quienes recibieron su documento de identidad que los acredita como dominicanos.

Equipo gerencial que acompañó a la selección

Además, recibieron el documento los exgrandes ligas y dirigentes que acompañan al equipo, incluyendo:

Albert Pujols (dirigente)

Nelson Cruz (gerente general)

Adrián Beltré (Salón de la Fama de Cooperstown)

José Reyes, Edwin Encarnación, Plácido Polanco, Carlos Febles, Joel Peralta, Julio Borbón, Fernando Tatis padre, José Canó (coaches y staff)

(coaches y staff) Fleming Báez y Ronny Pérez (receptores y entrenadores de bullpen)

René Rojas y Jorge Mejía (entrenadores de bateo)

Omar Minaya (exgerente general de los Mets de Nueva York)

Juan Núñez (presidente de la Federación Nacional de Béisbol)

Román Jáquez Liranzo, Fernando Tatis Jr., y Rafael Armando Vallejo Santelises

Los trabajos de captura de datos y entrega de la nueva cédula contaron con el apoyo técnico de las direcciones de Cedulación, Informática, Registro Civil, Registro Electoral y del Voto Dominicano en el Exterior, así como de la Consultoría Jurídica, que facilitaron el proceso de toma de huellas dactilares y fotografía a las estrellas de Grandes Ligas y al staff del equipo dominicano.

La actividad, que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental, forma parte de la etapa de despliegue focalizado del nuevo formato de la cédula de identidad y electoral, un despliegue móvil diseñado para evitar desplazamientos innecesarios de los atletas durante su concentración previa al evento deportivo mundial.