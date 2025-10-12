La comisión está encabezada por la miembro titular y coordinadora de la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, junto a la también miembro titular Dolores Fernández Sánchez.

Santo Domingo.-Una comisión de la Junta Central Electoral (JCE) comenzó este fin de semana en Filadelfia y Washington, la recepción de propuestas de aspirantes a miembros de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), como parte de los preparativos para el proceso electoral del año 2028.

La comisión está encabezada por la miembro titular y coordinadora de la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, junto a la también miembro titular Dolores Fernández Sánchez.

La integran además los directores de Elecciones, Mario Núñez; de Comunicaciones, Suedi León; el subdirector de Voto en el Exterior, Carlos Díaz, y la secretaria de la comisión, Evelin González.

Un ejercicio de conexión y compromiso democrático

Durante el acto, Fernández Guzmán destacó que la recepción de propuestas para conformar las OCLEE representa “una oportunidad de conexión, compromiso y de contribución directa al fortalecimiento de la democracia dominicana”.

“Nuestra nación sigue avanzando por el camino de la democracia, y ese camino no puede recorrerse sin ustedes. Ustedes, que han levantado familias, negocios, sueños y comunidades en Filadelfia y en muchas otras ciudades de Estados Unidos, forman parte esencial del presente y futuro de la República Dominicana”, expresó la funcionaria.

Participantes en los procesos recepción para las OCLEE de la JCE en EE.UU.. / Fuente externa.

Fernández Guzmán invitó, en nombre de la JCE, a los dominicanos residentes en el exterior a participar activamente en el proceso de conformación de las OCLEE en su ciudad o circunscripción, ya sea como miembros, colaboradores o ciudadanos vigilantes.

Las OCLEE: un puente para la participación desde el exterior

La funcionaria subrayó que las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior son más que un término técnico: “son el puente que asegura que los dominicanos y dominicanas que viven fuera del país puedan ejercer su derecho al voto con dignidad, transparencia y eficiencia”.

“Pero para que ese puente funcione, necesita de ustedes, de su experiencia, de su conocimiento de las comunidades donde residen y, sobre todo, de su voluntad de servir. Recordemos que la democracia se construye con la participación de todos; las elecciones no son solo un día cada cuatro años, son un proceso que necesita ciudadanos comprometidos, honestos y con vocación de servicio”, exhortó Fernández Guzmán.

El reto de reclutar personal electoral confiable

Por su parte, Dolores Fernández Sánchez explicó que el rol principal de las OCLEE es reclutar y capacitar a las personas que participarán en la organización del proceso electoral.

Destacó que el aspecto más importante de esta labor es “elegir en manos de quién el Pleno va a depositar la integridad de un proceso electoral que tiene que hacerse en libertad, con transparencia, con objetividad y participación”.

La miembro titular y coordinadora de la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán / Fuente externa.

“Estamos recibiendo las propuestas de todas las personas que quieren aspirar a una función que solo se hace por amor a la patria, porque no hay dinero en el mundo que pueda compensar el gran trabajo que hace una OCLEE, cuyas funciones están establecidas desde el artículo 121 al 124 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral”, puntualizó.

Próximas jornadas en otras naciones

Fernández Sánchez recordó que cada proceso electoral debe garantizar los principios de inclusión, libertad e integridad, pilares fundamentales de la democracia.

La JCE continuará las jornadas de recepción de propuestas en los distintos países donde tienen asiento las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior, con el objetivo de consolidar un equipo preparado para garantizar el voto de la diáspora dominicana en 2028.