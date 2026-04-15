El proceso de Jean Alain Rodríguez inició el 28 de junio de 2021, con requisa a su casa.

El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusó a Participación Ciudadana de suministrar informaciones falsas, manipular los medios de comunicación y procurar el irrespeto a la ley, con el informe rendido ayer sobre su caso.

Rodríguez recordó que el artículo 150 del Código Procesal Penal establece cuatro años como plazo de duración mínima para el conocimiento de un expediente y que el de él alcanza casi los seis.

Sostuvo que la dilación del proceso penal en su contra no es atribuible a él ni a sus abogados, sino exclusivamente a reiteradas negligencias del Estado, a través del Ministerio Público.

“En términos estrictamente fácticos, Participación Ciudadana no cita en su informe que estuve cuatro años privado de libertad, que nunca he dejado de asistir a una audiencia o he solicitado suspensiones o aplazamientos. Este ente no destaca tampoco que resulta contrario a toda lógica sostener que una persona que pasó cuatro años en prisión —el mismo tiempo máximo previsto para cerrar el proceso— tenga interés en prolongarlo”, declaró Rodríguez.

Afirmó que desde el inicio, su defensa ha procurado que se conozca el proceso.

“Prueba de ello es que a casi dos años de haberse vencido el plazo de extinción, no hemos a la fecha realizado el requerimiento del cierre del caso, no solo para confirmar mi presunción constitucional de inocencia, sino porque tenemos un alto interés de evidenciar las múltiples irregularidades y graves violaciones al debido proceso, incluyendo falsificación de documentos, ocultamiento de pruebas de descargo, alteración de dispositivos electrónicos, amenazas a testigos e imputaciones de hechos ajenos a mi gestión, con el propósito de aportar mejorías a nuestro sistema de justicia”, dijo.

Subrayó que estos son precisamente los llamados incidentes que otras defensas se encuentran presentando actualmente y que tanto el Ministerio Público como Participación Ciudadana, al unísono, llaman “innecesarios” o “pérdida de tiempo”, puesto que dichos incidentes prueban las arbitrariedades, actos ilegales y las violaciones al debido proceso que conllevan la nulidad del proceso y descargo absoluto de los imputados.

Jean Alain Rodríguez recordó que su defensa ni siquiera ha iniciado la presentación de estos incidentes.

“Muy contrario a lo sostenido por el desacreditado ente, la primera causa de estos casi seis años de retraso se fundamenta en la presentación de una acusación innecesariamente abultada, confusa e ininteligible, compuesta por más de 12,000 páginas y 666,000 archivos digitales descompuestos, equivalentes a cerca de 50 millones de páginas, lo que ha generado casi dos años de retraso”, explicó el ex procurador Rodríguez.