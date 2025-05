Los American Music Awards 2025 (AMAs) vivieron una de sus ediciones más impactantes la noche del lunes gracias a la energía y audacia de Jennifer Lopez, quien no solo condujo la gala, sino que ofreció una presentación que dejó boquiabierto al público y encendió las redes sociales.

‘La Diva del Bronx’ abrió la ceremonia con un espectacular popurrí de los éxitos más importantes del año, entre ellos Not Like Us de Kendrick Lamar, NUEVAYol de Bad Bunny y Birds of a Feather de Billie Eilish. Pero más allá del despliegue musical y los vestuarios deslumbrantes, lo que realmente desató la conversación fue un inesperado momento en escena: el doble beso de JLo.

Durante su número musical, Jennifer Lopez besó apasionadamente a dos de sus bailarines, primero a un hombre y luego a una mujer, desatando la euforia del público presente y generando miles de reacciones en redes sociales.

El gesto fue interpretado por muchos como una afirmación de libertad, sensualidad y poder escénico.

La actriz y comediante Tiffany Haddish, encargada de presentar el primer premio de la noche, no dejó pasar el momento y bromeó al respecto en vivo: “¡Guárdame una bailarina, J.Lo, carajo! No eres la única soltera”, dijo, haciendo alusión al reciente rompimiento de Lopez con Ben Affleck.

En plataformas como X (antes Twitter), los videos del momento no tardaron en volverse virales. “Jennifer Lopez” se convirtió en tendencia por su performance en la apertura del show, dejando en segundo plano incluso la lista de ganadores.

La artista, de 55 años, demostró una vez más que sigue marcando pauta en la industria del entretenimiento con su presencia magnética, su versatilidad artística y una capacidad inigualable para generar conversación global.

Los AMAs 2025 tuvieron muchos momentos destacados, pero los besos de JLo ya quedó inscrito como uno de los más comentados del año.