Lauren Speed y Cameron Hamilton, una de las parejas más queridas y emblemáticas del reality show Love Is Blind (El amor es ciego), han anunciado que están esperando a su primer hijo.

La noticia fue compartida este lunes a través de sus redes sociales, con una publicación cargada de emoción y gratitud, que ha recibido miles de reacciones por parte de sus seguidores y compañeros del popular programa de Netflix.

«El momento que lo cambió todo. ✨#SocioAzulClaro. Después de 4 años de oraciones, paciencia y mucho amor… ver la palabra EMBARAZADA en nuestra prueba @Clearblue lo hizo real! 🥹❤️ Ahora finalmente podemos compartir esta alegría con todos vosotros. 🙏🏾», escribieron junto a una serie de fotografías donde ya se nota el avanzado estado de gestación de Lauren.

La pareja, que se conoció durante la primera temporada de Love Is Blind en 2020, fue una de las pocas que llegó al altar y dijo «sí, acepto», convirtiéndose rápidamente en favoritos del público por su química, autenticidad y madurez emocional.

Su historia ha sido considerada una de las más sólidas del programa, y desde entonces han mantenido una fuerte presencia en redes sociales y medios.

Con millones de seguidores entre ambos, Lauren y Cameron se han convertido en una pareja influyente no solo en el universo del reality, sino también como creadores de contenido en temas de relaciones, cultura, estilo de vida y diversidad racial.

Además, publicaron juntos el libro Leap of Faith: Finding Love the Modern Way (2021), donde comparten su experiencia en el programa y su vida en común después de las cámaras.

Antes del anuncio del embarazo, la pareja compartió un emotivo video repasando su camino desde que se conocieron en Love Is Blind, incluyendo su paso por tratamientos de fertilidad y los desafíos que enfrentaron en su deseo de formar una familia.

El mensaje ha sido recibido con entusiasmo por fanáticos de todas las temporadas del reality, así como por otras parejas que también surgieron del programa.

Lauren y Cameron se unen ahora a Matt y Amber Barnett, otra pareja de la primera temporada que recientemente tuvo su primer hijo en abril, convirtiéndose en los primeros padres del universo Love Is Blind.

El bebé de Lauren y Cameron será sin duda uno de los más esperados por los fans del reality, quienes han seguido paso a paso su historia desde aquel primer encuentro a ciegas que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.