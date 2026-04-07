Julio Enrique Blanco, hermano del fallecido pelotero Tony Blanco, una de las víctimas del incidente ocurrido en el establecimiento Jet Set, expresó que la familia se mantiene firme en el proceso judicial tras la pérdida de su pariente.

Blanco calificó el suceso como un evento inesperado que impactó a la sociedad dominicana y atribuyó la tragedia a una presunta negligencia por parte de los propietarios del lugar.

Declaró que los dueños habrían sido advertidos previamente sobre problemas en las instalaciones sin que se tomaran las medidas correctivas de lugar.

Rechazo a comunicado dueños Jet Set

Respecto al reciente mensaje público emitido por los hermanos Espaillat, propietarios del establecimiento, en el que manifestaron su pesar por las víctimas, Blanco mostró su inconformidad.

Señaló que las expresiones de lamento no resarcen el daño causado y reiteró que la acción debió ser preventiva.

Fotografías de víctimas del Jet Set.

Continuidad del proceso legal

Blanco confirmó que la familia no ha desistido de las acciones legales y que actualmente se encuentran accionando judicialmente.