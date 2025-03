Santiago.- Jhay Seven cuyo nombre de nacimiento es Jean Luis González, hace unos meses contactó la empresa Music and Culture For Life LLC y de inmediato el ejecutivo CEO Obriant Nunez y su equipo en USA y asesores en RD observaron al prometedor artista.

A los pocos meses estampan sus firmas en un contrato que los une por 5 años renovables donde ambos mantendrán un vínculo de cooperación y cumplimiento.

El llamado “El Revolucionario del Dembow”, nacido en la ciudad de Santo Domingo, se incorpora en la música a partir del año 2017 donde da los primeros pasos hacia el éxito grabando los temas musicales Ponla que pitone y Wao Nena Feat Rochy manteniendo un ritmo modesto de presentaciones y eventos populares en todo el país desde sus inicios, Seven logra la aceptación en los clubes nocturnos y centros de diversión.

El artista quien se perfila como un revolucionario de este género, incorpora nuevos elementos musicales, ritmos y letras con gran anhelo de superación.