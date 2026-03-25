Falsas ofertas de trabajo llevan a la muerte a ciudadanos africanos en el frente ruso-ucraniano

Rusia.- Al menos quince ciudadanos de Zimbabue murieron en la guerra entre Rusia y Ucrania tras ser engañados con falsas ofertas de empleo. El gobierno confirmó, además, que otros 66 compatriotas siguen en zona de combate, en condiciones inciertas.

El ministro Zhemu Soda explicó que redes fraudulentas operan en redes sociales. Prometen trabajos bien pagados y seguros, dirigidos principalmente a jóvenes vulnerables. Estas ofertas aparentan ser legítimas y replican el lenguaje de agencias reales.

Una vez en Rusia, las víctimas son despojadas de sus documentos. Luego son obligadas a integrarse al ejército sin entrenamiento suficiente. Muchos terminan en el frente contra Ucrania en situaciones extremadamente peligrosas.

Respuesta del gobierno de Zimbabue

El presidente Emmerson Mnangagwa ordenó una respuesta urgente. Esta incluye repatriar los cuerpos, rescatar a los sobrevivientes y desmantelar las redes criminales. También busca acuerdos laborales seguros con otros países para evitar estos engaños.

El fenómeno no es exclusivo de Zimbabue. Países como Ghana han reportado decenas de muertos en circunstancias similares. En Kenia, más de mil ciudadanos habrían sido reclutados.

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Impacto en otros países

En Sudáfrica, autoridades confirmaron muertes y detenciones de retornados. Mientras tanto, Nigeria también denunció víctimas en el conflicto. Todos los casos comparten el mismo patrón de engaño.

Un informe de All Eyes on Wagner identificó al menos 1.417 africanos reclutados. El número ha crecido rápidamente en los últimos años, evidenciando la expansión de estas redes.

Muchos de los fallecidos murieron pocas semanas después de llegar al frente. La falta de preparación y las duras condiciones explican la alta mortalidad. Las promesas económicas rara vez se cumplen.

Expertos señalan que el desempleo juvenil en África facilita este tipo de explotación. Las redes digitales permiten captar víctimas con facilidad. Además, la desesperación económica empuja a muchos a asumir riesgos extremos.

A pesar de la gravedad del caso, la reacción diplomática ha sido moderada. Varios países mantienen relaciones cautelosas con Moscú. Mientras tanto, la guerra sigue cobrando vidas más allá de sus propias fronteras.

Al menos quince ciudadanos de Zimbabue murieron tras ser engañados con falsas ofertas de empleo que los llevaron al frente de la Guerra entre Rusia y Ucrania. Otros 66 compatriotas permanecen en la zona de combate, mientras el gobierno intensifica gestiones diplomáticas para repatriarlos.

El ministro Zhemu Soda denunció que agencias ficticias operan en redes sociales prometiendo salarios altos y condiciones seguras, pero al llegar a Rusia, las víctimas son despojadas de sus documentos y obligadas a unirse al ejército sin preparación, quedando expuestas a un riesgo extremo.