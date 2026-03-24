La Evaluación de Desempeño Docente 2025, que permitirá aumentar los salarios de los maestros públicos entre un 17 y un 32 por ciento, entró en su cuarta etapa con algunos retrasos y problemas que obligarán a miles de ellos a quedar fuera del proceso y estar pendientes de una segunda convocatoria.

Miles de maestros no han podido completar las etapas 1, 2 y 3 de la evaluación y confrontan serios problemas en ese proceso iniciado el 30 de octubre del 2025.

Debido a la inexperiencia de miles de educadores en el uso de la tecnología, se produjo un bloqueo en las contraseñas que deben usar y los inhabilitó para seguir el proceso.

También, el traslado de algunos maestros de un centro educativo a otro ha ocasionado dificultades para los accesos a las contraseñas y los correos habilitados a los participantes en la evaluación.

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“Hubo problemas con la asignación de los correos a los docentes”, explicó uno de los técnicos ligados a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que pidió reserva de su nombre. “Eso ha ocasionado dificultad en los accesos a correos y contraseñas”, dijo.

“Fruto de eso, la ADP solicitó que se extendiera la tercera etapa para que no se quedara ningún maestro sin hacer la autoevaluación correspondiente a la tercera etapa del proceso”, siguió diciendo.

ADP y los retrasos

Los problemas surgidos con la Evaluación de Desempeño Docente deben ser vencidos antes de la quinta y última etapa programada para empezar en unas 2 semanas.

Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), calificó de “muy lento” el proceso.

Señaló que, de los 115,526 maestros que deben evaluar a su superior inmediato, solo han completado ese proceso 24,383, para un 21 %.

“Es muy lento. Hago un llamado a los directores para que apuren el paso”, expresó el presidente del sindicato.

Asimismo, indicó que la autoevaluación ha avanzado solo en un 43 %, mientras que la evaluación de los maestros a sus colegas ha avanzado apenas en un 47 %.

“Necesitamos que para el miércoles los directores estén mínimo al 50 % y los demás por encima del 60 %”, dijo el dirigente gremial sobre el proceso de evaluación cuyos resultados recibió ayer lunes.

Agregó que “no queremos retrasos. Se está trabajando con el viceministerio de Acreditación (del Ministerio de Educación) para recoger los casos de quienes no han podido ingresar a las etapas anteriores para convocarlos pronto”.

Más de 115,500 docentes del sistema educativo público preuniversitario participan en la evaluación.

El proceso abarca a maestros, directores, orientadores, psicólogos y personal técnico-docente, enfocado en mejorar la calidad de la enseñanza.

Habla el ministro

Recientemente, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, calificó como de “alta prioridad” la Evaluación de Desempeño Docente 2025.

El funcionario dijo que esa evaluación busca valorar las competencias de los educadores, desempeño y compromiso de los maestros del sistema educativo público, con el propósito de fortalecer la calidad del aprendizaje y promover el desarrollo profesional del personal docente en todos los niveles y modalidades.

Propósito de la evaluación

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, ha dicho que la Evaluación de Desempeño 2025 busca valorar las competencias de los educadores, desempeño y compromiso de los maestros del sistema educativo público, con el propósito de fortalecer la calidad del aprendizaje y promover el desarrollo profesional del personal docente en todos los niveles y modalidades, entre otras prioridades.