Santo Domingo.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ascendió al tercer lugar en el ranking de mandatarios de América Latina correspondiente a marzo de 2026, según la medición de la firma CB Global Data, mejorando su posición respecto al mes anterior.

De acuerdo con el estudio, Abinader alcanzó un 58.7 % de imagen positiva, frente a un 38.4 % de valoración negativa, lo que le permitió subir desde la cuarta posición registrada en febrero, cuando contaba con 54.8 % de aprobación.

El informe destaca que el mandatario dominicano fue el presidente con mayor crecimiento en la región, con un incremento de +3.9 puntos porcentuales en su imagen positiva respecto al mes anterior.

Con este resultado, Abinader se coloca entre los tres líderes mejor valorados de la región, solo por detrás de Claudia Sheinbaum, quien encabeza el ranking con 72.3 %, y Nayib Bukele, con 71.8 %.

Gráfica del ranking de valoración de presidentes latinoaméricanos en marzo 2026. / Fuente CB Global Data

El avance del jefe de Estado dominicano lo posiciona por encima de otros mandatarios de la región como Daniel Ortega, que figura en el cuarto lugar, y Rodrigo Chaves, consolidando su presencia en el grupo de los mejor valorados.

En detalle, la medición en República Dominicana indica que un 37.7 % de los encuestados califica su gestión como “buena” y un 21.0 % como “muy buena”, mientras que las valoraciones negativas se distribuyen entre un 20.0 % que la considera “mala” y un 18.4 % “muy mala”.

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El ranking, que evalúa a 18 presidentes de la región, refleja cambios significativos en marzo, en un contexto donde la percepción ciudadana sobre los liderazgos políticos presenta fuertes contrastes entre países.

En el extremo opuesto, los niveles más bajos de aprobación corresponden a José María Balcázar, Delcy Rodríguez y Daniel Noboa, con los menores porcentajes de imagen positiva en sus respectivos países.

El estudio fue realizado en 18 naciones de América Latina mediante encuestas a población adulta, con el objetivo de medir la percepción ciudadana sobre la gestión de sus mandatarios.