Durante su panel en la MegaCon Orlando 2026, el luchador y actor John Cena reafirmó su estatus de héroe fuera del ring al protagonizar un encuentro conmovedor con un joven seguidor.

El aficionado, quien lucha contra un cáncer en etapa 4, tomó el micrófono para compartir su duro proceso, detallando múltiples Cirugías por un tumor cerebral.

Con voz firme, el joven agradeció a Cena por ser su fuente de inspiración y la fuerza necesaria para seguir peleando, revelando que deberá someterse a una nueva operación la próxima semana.

Tras escuchar el testimonio, el joven le hizo una petición al actor: «¿Podría abrazarte?».

Sin dudarlo un segundo, Cena respondió con un rotundo «absolutamente» y bajó de inmediato del escenario para acortar la distancia.

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El gesto no fue un simple saludo protocolario; el actor envolvió al fan en un abrazo firme y protector, apoyando su barbilla en el hombro del joven en una amuestra de seguridad y consuelo que conmovió a todos los presentes.

En medio del silencio de la sala, se pudo apreciar cómo Cena le susurraba palabras de aliento al oído mientras lo sostenía.

Este acto de genuina empatía transformó la convención en un escenario de esperanza, demostrando que el impacto del actor trasciende la pantalla.