Diagnostican cáncer a Foster Moreau; firma con New Orleans Saints NFL

Foster Moreau, firmó este miércoles un contrato por tres años a cambio de 12 millones de dólares para jugar con los New Orleans Saints

Redacción Deportes.- Foster Moreau, ala cerrada que en marzo pasado fue diagnosticado con el cáncer linfoma de Hodgkin, firmó este miércoles un contrato por tres años a cambio de 12 millones de dólares para jugar con los New Orleans Saints de la NFL.

El linfoma de Hodgkin es un cáncer que se origina en los glóbulos blancos, llamados linfocitos que crecen sin control y causan ganglios linfáticos inflamados.

Moreau, de 26 años, descubrió su padecimiento durante un examen físico que evaluaba su transición de Las Vegas Raiders, su equipo anterior, a los Saints.

Al enterarse de la enfermedad, el jugador nacido en New Orleans, Louisiana, anunció su retiro del fútbol americano el 23 de marzo pasado.

“A través de un proceso, algo así como milagroso, este período de la agencia libre me ha cambiado la vida. Durante un examen físico de rutina me enteré de que tengo linfoma de Hodgkin y me alejaré del fútbol americano”, informó Moreau en aquel momento.

Este miércoles la situación cambio. La exestrella de los LSU Tigers del fútbol colegial informó que a pesar de que el cáncer alcanzó la etapa dos los médicos le dijeron que podría eliminarse. El diagnóstico le permitió a los Saints confiar en que el jugador estará sano y listo para actuar en la temporada 2023 que arrancará en septiembre próximo.

Moreau fue una selección de cuarta ronda que los Raiders tomaron en el Draft del 2019. Jugó cuatro temporadas en Las Vegas en las que completó 91 recepciones para 1.107 yardas y 12 anotaciones.

En la campaña 2022 el ala cerrada obtuvo los mejores números de su carrera con 33 recepciones y 240 yardas, estadísticas que llamaron la atención de New Orleans.

En los Saints, Foster Moreau reforzará la ofensiva liderada por su excompañero en Las Vegas Raiders, el ‘quarterback’ Derek Carr, el corredor Jamaal Williams, quien jugó con los Detroit Lions en 2021 y 2022, y el otro ala cerrada del equipo, Juwan Johnson.

Los Saints buscarán en la temporada 2023 volver a los ‘playoffs’ luego de que el año pasado terminaron con marca de siete juegos ganados y 10 perdidos en el tercer lugar de la división Sur de la Conferencia Nacional.