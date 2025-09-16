Jonathan Kuminga y los Golden State Warriors continúan estancados en negociaciones sobre el próximo contrato del agente libre restringido, y aunque los Warriors hicieron una concesión reciente para agregar un tercer año a su oferta, Kuminga todavía no está dispuesto a ceder en su postura contra el último año del acuerdo como una opción del equipo.

Según Shams Charania y Anthony Slater de ESPN , los Warriors aumentaron recientemente su oferta de dos años y 45 millones de dólares a tres años y 75,2 millones de dólares, pero siguen insistiendo en que el último año sea una opción del equipo.

Puedes leer: Jonathan Kuminga mantiene en jaque a los Warriors

La única oferta que Golden State ha hecho sin opción del equipo es un contrato de tres años y 54 millones de dólares sin opciones. Kuminga no aceptará una opción de equipo a menos que la cifra anual se acerque a los 30 millones de dólares.

Por: Robby Kalland

CBSSPORTS