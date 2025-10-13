TORONTO AP.– Bryce Miller se sobrepuso a una primera entrada inestable y le dio a los cansados ​​Marineros de Seattle el comienzo que necesitaban en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Miller lanzó seis entradas sólidas, Jorge Polanco conectó un sencillo ganador en el sexto y los Marineros vencieron a los Azulejos de Toronto 3-1 el domingo por la noche cuando regresaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 24 años.

“El año, personalmente, no salió como lo había planeado ni como esperaba, pero estamos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y pude salir y marcar la pauta”, dijo Miller. “Me sentí genial”.

El toletero de Seattle Cal Raleigh agregó un jonrón solitario para empatar el juego, su segundo jonrón de la postemporada después de liderar las ligas mayores con 60 en la temporada regular.

«Fue un gran logro», dijo el mánager de los Marineros, Dan Wilson, sobre el impulso de Raleigh en una sexta entrada de dos carreras.

Puedes leer: Jorge Polanco afirma Seattle nunca se rindió

George Springer conectó un jonrón con el primer lanzamiento de Miller, quien luego escapó de un aprieto de dos en base en una primera entrada de 27 lanzamientos.

Anthony Santander conectó un sencillo en la segunda entrada, el único otro hit de Toronto, y los lanzadores de Seattle retiraron a 23 de los últimos 24 bateadores de los Blue Jays. Miller, Gabe Speier, Matt Brash y Andrés Muñoz se combinaron para lanzar solo 100 lanzamientos menos de 48 horas después de que los Mariners necesitaran 209 lanzamientos para superar a Detroit en 15 entradas.

“El trabajo de Bryce Miller esta noche fue fenomenal”, dijo el mánager de los Marineros, Dan Wilson. “Después de esa primera entrada, cambió de ritmo. Se le vio tomar la delantera, usando todo su talento”.

Miller, el ganador, ponchó a tres y dio tres bases por bolas en seis entradas, con 76 lanzamientos. Los tres relevistas lanzaron ocho lanzamientos cada uno, una entrada y dos tercios, y Muñoz se llevó el salvamento.

Raleigh empató el marcador en la sexta entrada con su noveno jonrón en 14 juegos en el Rogers Centre. Kevin Gausman había limitado a los bateadores a 0 de 16 con jonrones en la postemporada antes del jonrón de Raleigh.

«Intentaba conectar el bate a la pelota, en realidad solo intentaba poner algo en juego», dijo Raleigh, con una camiseta que decía: «EL TRABAJO NO ESTÁ TERMINADO». «No quería volver a golpear la pelota».

Polanco conectó un sencillo ganador más tarde en la entrada y agregó un sencillo productor en el octavo.

«Ha sido enorme desde ambos lados del plato», dijo Raleigh.

El campeón del Oeste de la Liga Americana, Seattle, viajó el sábado al ganador del Este de la Liga Americana, Toronto, después de una victoria en casa por 3-2 sobre los Tigres el viernes para ganar la Serie Divisional, el juego más largo en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol.

Seattle, el único equipo de la MLB que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, limitó a Toronto a dos hits después de que los Blue Jays tuvieron 50 hits y 34 carreras en su Serie Divisional de cuatro juegos contra los Yankees de Nueva York.

«Somos una ofensiva realmente buena», dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider. «Hoy simplemente no funcionó».

Vladimir Guerrero Jr. de Toronto se fue de 9 de 17 con tres jonrones y nueve carreras impulsadas contra los Yankees, pero terminó de 0 de 4 el domingo con tres roletazos.

«Esta va a ser una serie muy reñida», dijo Schneider. «Estos chicos estarán listos para ello».

El jonrón número 21 de Springer en postemporada rompió el empate con Derek Jeter de los Yankees, colocándolo en posesión exclusiva del quinto lugar en la lista de carreras.

El jonrón de Raleigh fue su cuarto en 15 turnos al bate contra Gausman, quien cargó con la derrota.

«Hasta ese momento, había estado lanzando muy bien y tenía el juego controlado», dijo Gausman. «Esta vez es culpa mía».

Gausman permitió dos carreras y tres hits en 5 2/3 entradas.

“Los grandes bateadores aprovechan sus errores”, dijo Schneider. “Esa separación de Kev simplemente se filtró un poco hacia el centro”.

Raleigh conectó un sencillo con un out ante Gausman en la primera y avanzó a tercera con el hit de Julio Rodríguez, pero fue puesto out en el plato por el tercera base Addison Barger con el roletazo de Polanco.

Polanco, quien tuvo el sencillo que puso fin al juego el viernes, conectó sencillo contra Brendon Little para impulsar a Rodríguez, quien había perseguido a Gausman con una base por bolas con dos outs.

Polanco añadió otro sencillo productor ante Seranthony Domínguez.

Eugenio Suárez conectó un doblete contra Louis Varland en la séptima entrada, pegado a la barda del jardín derecho. El batazo de 119 metros habría sido un jonrón en 15 de los 30 estadios de las Grandes Ligas, incluyendo Seattle.

El jardinero de Toronto, Nathan Lukes, salió en la cuarta entrada. Lukes se lesionó la rodilla derecha al conectar un foul en la primera entrada . Schneider indicó que las radiografías fueron negativas y que Lukes podría regresar el lunes.

A continuación

El lanzador derecho de los Blue Jays, Trey Yesavage, abrirá el segundo juego el domingo por la tarde. En su cuarta aparición en las Grandes Ligas y su primera apertura en postemporada, Yesavage estableció un récord de postemporada para los Blue Jays al ponchar a 11 Yankees en 5 1/3 entradas sin hits en el segundo juego de la Serie Divisional el 4 de octubre. El lanzador derecho Logan Gilbert abrirá por los Mariners, dos días después de lanzar 34 lanzamientos en dos entradas de relevo.

Por: IAN HARRISON