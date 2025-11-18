Tras donar decenas de millones de dólares, Michael Jordan celebra la apertura de un nuevo centro de salud comunitario en Carolina del Norte

WILMINGTON, NC (AP) — Michael Jordan donará 10 millones de dólares a un centro médico regional de Carolina del Norte en honor a su madre.

El seis veces campeón de la NBA y ahora empresario anunció el martes la donación al Centro Médico Regional Novant Health New Hanover en Wilmington.

Gracias a esta donación, el centro médico nombrará su instituto de neurociencia en honor a Deloris Jordan.

“Mi madre me enseñó la importancia de la compasión y la comunidad, y no se me ocurre mejor manera de honrarla que ayudando a garantizar que quienes lo necesitan puedan obtener la atención neurológica más avanzada disponible”, dijo Jordan sobre su donación.

El dinero ayuda a financiar el trabajo de su madre en materia de salud y bienestar, específicamente para hacer que los especialistas, la tecnología y la atención sean más accesibles para pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares, tratamientos de columna, Alzheimer, Parkinson y otros problemas de salud.

Deloris Jordan, fundadora y presidenta de la Fundación James R. Jordan y su fundación internacional homónima, ha supervisado programas en Estados Unidos y África.

Afirmó sentirse honrada de contribuir a que más personas en Carolina del Norte reciban atención médica de alta calidad.

La ceremonia de inauguración se celebrará a principios de 2026 en el Centro Médico Regional Novant Health New Hanover.