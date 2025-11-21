Jornada extendida hoy en la pelota dominicana

En una jornada atípica, este viernes se jugarán seis partidos en la continuación del torneo del béisbol otoño-invernal dominicano, el cual está dedicado al inmortal de Cooperstown, don Juan Marichal.

Tras los torrenciales aguaceros que estuvieron cayendo en el país entre finales de octubre e inicios de noviembre a causa de la tormenta Melissa, la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana se vió en la obligación de posponer varios de sus encuentros, por lo que en la recalendarización del torneo programó una doble jornada completa para esta fecha, así como para el martes 16 de diciembre.

En ambas fechas los partidos están programados para iniciar la primera tanda a las 4:00 de la tarde y la segunda función a las 7:30 de la noche.

Los resultados de los encuentros que se disputarán hoy pudiera cambiar por completo el standing desde el segundo lugar hasta el sexto, ya que las Águilas Cibaeñas no sueltan el primer puesto.

En el estadio Cibao, las Águilas buscarán la forma de seguir extendiendo su dominio en la campaña, cuando se enfrenten desde las 4:00 de la tarde a las Estrellas, conjunto que luego de un buen arranque han presentado inconsistencia.

Las Águilas están metidas en una racha de siete triunfos, mientras que las Estrellas han perdido sus dos últimos encuentros y evitarán caer al sótano.

En el Quisqueya

En Santo Domingo, los Leones del Escogido saldrán con la misión de mantenerse en el medio de la tabla de posiciones, cuando reciban a los Gigantes del Cibao para medirse desde las 4:00 p. m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El Escogido intentará aumentar su racha de triunfos, mientras que los nordestanos tienen como misión salir del sótano.

Francisco Micheli

Los Tigres del Licey viajarán a La Romana para medirse a los Toros del Este.

El Licey evitará caer al sótano, mientras que los Toros seguirán haciendo fuerza para no descender del segundo.

Los taurinos tienen como objetivo mejorar su récord en casa y los azules harán lo propio pero en la ruta.