Toronto 2015 ya es historia.

Guadalajara 2011 también quedó en el pasado.

Tras una sensacional jornada de sus atletas el pasado viernes, República Dominicana recibió el impulso decisivo para superar todas sus actuaciones en Juegos Panamericanos en el extranjero.

La actuación del pasado viernes reportó al país dos medallas de oro, cinco de plata y una de bronce, colocándose en posición ideal para realizar su más exitosa participación en estos clásicos.

El viernes la representación criolla totalizó siete medallas de oro, 12 de plata y 12 de bronce, con lo cual superó la participación en los Juegos de Toronto 2015 (3-11-10), meta que se habían fijado los dirigentes del Comité Olímpico Dominicano.

Tras una faena sabatina en la que los atletas quisqueyanos sumaron una presea de plata y tres de bronce, República Dominicana llegó a siete medallas doradas, 13 plateadas y 14 de bronce, dejando atrás su actuación en Guadalajara 2011 (7-9-17).

Incógnita

Ubicada en la actualidad en el puesto número 11, todavía está por verse si República Dominicana será capaz de mejorar su posición en el medallero.

En Guadalajara 2011, los dominicanos concluyeron en el noveno lugar, sólo por debajo de Estados Unidos, Cuba, Brasil, Canadá, Colombia, Argentina y Venezuela.

En Toronto 2015, el país ocupó el decimosegundo escalafón, al ser desplazado del noveno por Ecuador, Guatemala y Chile.

En Lima, Perú, se mantiene la presencia de los mismos países en los 10 primeros lugares, aunque con algunas variaciones de lugares.

Como siempre Estados Unidos (105-83-80) no cede el liderato, mientras que Brasil (52-39-55) ha dado un gran salto, al igual que México (36-32-59).

Luego siguen Canadá (33-59-49), Cuba (30-26-38), Argentina (28-33-31), Colombia (27-16-29), Chile (11-14-16), Perú (11-7-19) y Ecuador con 8-7-10.



Los protagonistas

El equipo femenino de kata aportó una medalla de oro en su primera participación en unos Juegos Panamericanos.

María Dimitrova, Franchel Velázquez y Sasha Serena Rodríguez lograron una puntuación de 24.80, para superar a la representación de México que tuvo un total de 24.18 en la final.

Kata individual

María Dimitrova perdió la oportunidad de ceñirse la presea dorada en kata individual, al no ejecutar los movimientos que había inscrito ante los jueces, siendo descalificada, lo cual le dejó con la plata.

Mateo en judo

Wander Mateo, judoka de la categoría menos de 66 kilos, obtuvo el otro oro de la jornada del viernes, al superar en la final por wazari (1-0) al brasileño Daniel Cargnin.

De su lado Ana Rosa, de los 57 kilos en judo, no pudo con la braisleña Rafaela Silva, quien le ganó por ippon, dejándola con la plata.

En lucha

Los luchadores del estilo libre Álbaro Rudesindo y juan Rubelín Ramírez lograron plata.

Rudesindo fue víctima del cubano Alejandro Valdés, quien le venció 10-0.

Ramírez no pudo alcanzar el oro en los 57 kilogramos, al caer (10-0) ante Daton Fix, de Estados Unidos.

Esgrima

Las valerosas Rossy Félix, Heyddys Isabel Valentín, Violeta Ramírez y Melody Martínez de los Santos aportaron a la cuenta dominicana una presea de plata en sable por equipos femenino.

El seleccionado de Estados Unidos, integrado por Mónica Aksamit, Anne-Elizabeth Stone y Chloe Fox-Gitomer, le arrebató el oro con puntuación de 45-31.

Para la esgrima dominicana significó la emulación de lo que hizo en los pasados Panamericanos de Toronto 2015, cuando también logró plata.

Atletismo

Yancarlos Martínez salvó el honor del atletismo dominicano, al conquistar una medalla de bronce.

Martínez quedó en tercer lugar en los 200 metros masculinos, al realizar tiempo de 20.44 segundos.

El oro lo ganó Álex Quiñones, de Ecuador, con tiempo de 20.27 segundos, mientras que la plata recayó sobre Jereem Richards, de Trinidad y Tobago, con marca de 20.38 segundos.

El atletismo perdió una posibilidad con Juander Santos, cuando lideraba la carrera de los 400 metros valla y tumbó el último obstáculo, cayendo al suelo.

Su hermano Luguelín fracasó en su intento de defender el título de campeón panamericano que obtuvo en Toronto 2015, quedando fuera del cuadro de medallas.

La cuarteta 4X100, conformada por Mayovanex de Oleo, José González, Yancarlos Martínez y Christopher Valdez, ocupó la sexta posición en la final, con tiempo de 39.15 segundos.

Expectativas

La representación dominicana tiene hoy (domingo) la oportunidad de cerrar con broche de oro.

Dominicana tendrá en competencia a cuatro karatecas, dos judokas.

También a las Reinas del Caribe, que anoche dispusieron de Argentina en un reñido partido para pasar a disputar la presea dorada ante Colombia.