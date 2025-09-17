Santo Domingo. – El periodista José Antonio Aybar, quien renunció a la presidencia de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos (CNEPR) apenas tres meses después de su designación por el presidente Luis Abinader, detalló las razones que provocaron su dimisión.

José Antonio Aybar explica motivos

A través de un video, Aybar calificó de “mitómano” al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo (Robertico), acusándolo de insinuar en medios de comunicación que su salida se debió a motivos salariales, versión que el exfuncionario rechazó categóricamente.

El comunicador sostuvo que su renuncia se originó en la presunta retención de fondos de las cuentas operativas de la institución por parte del Ministerio de Cultura. Según dijo, solicitó en dos ocasiones la devolución de los recursos, pero ambas fueron negadas.

Por su parte, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, lamentó la renuncia de Aybar y reconoció las dificultades estructurales y burocráticas que enfrenta el sector cultural. En una entrevista televisiva, señaló que las limitaciones y retrasos administrativos son comunes en diferentes departamentos del área cultural a nivel nacional.