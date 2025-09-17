¿Qué Pasa?

José Antonio Aybar explica motivos de su renuncia a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos

Por
José Antonio Aybar explica motivos de su renuncia a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos

Santo Domingo. – El periodista José Antonio Aybar, quien renunció a la presidencia de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos (CNEPR) apenas tres meses después de su designación por el presidente Luis Abinader, detalló las razones que provocaron su dimisión.

José Antonio Aybar explica motivos

A través de un video, Aybar calificó de “mitómano” al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo (Robertico), acusándolo de insinuar en medios de comunicación que su salida se debió a motivos salariales, versión que el exfuncionario rechazó categóricamente.

Puedes leer: Roberto Salcedo responde a renuncia de José Aybar: ¿falta de paciencia?

El comunicador sostuvo que su renuncia se originó en la presunta retención de fondos de las cuentas operativas de la institución por parte del Ministerio de Cultura. Según dijo, solicitó en dos ocasiones la devolución de los recursos, pero ambas fueron negadas.

Por su parte, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, lamentó la renuncia de Aybar y reconoció las dificultades estructurales y burocráticas que enfrenta el sector cultural. En una entrevista televisiva, señaló que las limitaciones y retrasos administrativos son comunes en diferentes departamentos del área cultural a nivel nacional.

TEMAS: #Abinader#CNEPR#Ministro
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez , periodista en el equipo de redacción de Noticias SIN. Formada en periodismo y redes en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), ha complementado su preparación con estudios de Locución , Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera. Además, ha fortalecido sus competencias lingüísticas con formación en portugués en el Instituto Federal de São Paulo Brasil y en inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido a través de Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos. Maholi se caracteriza por su enfoque profesional, capacidad de análisis y compromiso con la información veraz y oportuna, aportando valor a cada proyecto periodístico en el que participa.