SANTO DOMINGO.– El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, afirmó que la institución no cuenta con base legal para intervenir o regular el contenido del reality show “La Casa de Alofoke 2”, pese a las solicitudes hechas por distintos sectores sociales.

“Tenemos leyes muy anticuadas y esas leyes no contemplan ningún elemento vinculante a las plataformas que hoy están desarrollando este tipo de acciones; por consiguiente, desde el punto de vista legal está un poco inconcluso el asunto”, expresó Salcedo en una entrevista para Arte y Medio.

El funcionario explicó que, debido al marco normativo vigente, el Ministerio de Cultura no tiene facultad para regular contenidos difundidos en plataformas digitales.

Como contexto, estas declaraciones surgen luego de que el Movimiento Matrimonio Feliz remitiera una carta al Ministerio de Cultura y a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos solicitando evaluar y regular el reality, al considerar que promueve “vulgaridad, violencia e inmoralidad”.

En el documento, la organización expresó su “profunda preocupación y consternación” por la difusión de espectáculos que, según su criterio, afectan negativamente la educación en valores, especialmente de niños y jóvenes. Señaló además que las dinámicas del programa “socavan principios esenciales para la sana convivencia” y pidió a las autoridades proteger a los sectores más vulnerables.

Con más de tres décadas trabajando en formación en valores, el movimiento reiteró su disposición a colaborar con las instituciones del Estado para la defensa del bien común y una cultura de paz.

El comunicado fue difundido en las redes sociales del colectivo, reforzando el llamado a que se adopten medidas frente a la popularidad del programa.