José Miguel Bonetti explica la clave del triunfo del Escogido

”Creo profundamente en la suerte: cuanto más duro trabajo, más suerte tengo”.

Thomas Jefferson

Expresidente de Estados Unidos.

“Cuando nos esforzamos por ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor mejora también”.

Paulo Coelho

Escritor brtasileño

José Miguel Bonetti Du-Breil consioderó el éxito de los Leones del Escogido como el resultado de un proceso en que se conjugaron la determinación, la fe, el liderazgo, el trabajo en equipo y la resiliencia.

Bonetti Du-Breil, vicepresidente de operaciones del Escogido, hizo una interesante reflexión sobre el particular, que comparto con ustedes a continuació:

“El emocionante triunfo del Escogido BBC en el noveno inning no es solo una victoria deportiva; es un testimonio de las cualidades esenciales que todo equipo necesita para alcanzar el éxito.

Este logro, que pasará a la historia, refleja una sinfonía perfecta entre liderazgo, trabajo en equipo, fe, resiliencia y determinación. Al observar este camino, surgen profundas lecciones sobre lo que significa formar parte de un equipo ganador.

Albert Pujols

En primer lugar, un equipo necesita un liderazgo inspirador y confiable. El manager Pujols se erigió como la piedra angular del Escogido, no solo por su conocimiento técnico del béisbol, sino por el respeto y la admiración que generó en sus jugadores.

Este respeto no fue impuesto, sino ganado mediante su ejemplo constante de disciplina, confianza y motivación.

Su presencia en el dugout no solo ofrecía estrategias, sino también un faro de guía emocional, un recordatorio de que el equipo podía superar cualquier adversidad.

La confianza de los jugadores en Pujols fue un motor que impulsó cada jugada, incluso cuando el marcador parecía inalcanzable.

Además del liderazgo, el respeto mutuo y la unidad entre los miembros del equipo son imprescindibles.

Vital

Cada jugador entendió que su rol, aunque pequeño en apariencia, era vital para el éxito colectivo. No se trataba de estrellas individuales, sino de un conjunto comprometido con un objetivo común.

La solidaridad en los momentos de tensión y la capacidad de levantarse juntos tras los errores son cualidades que definen a los equipos exitosos, dentro y fuera del terreno de juego.

La fe también desempeñó un papel clave en esta historia. Más allá de la habilidad y la estrategia, la creencia en algo más grande que uno mismo –ya sea el destino, la voluntad divina o simplemente el esfuerzo colectivo– es lo que mantiene viva la esperanza cuando las probabilidades están en contra.

La fe en el proceso, en el líder y en el potencial de cada jugador fue lo que permitió al Escogido mantenerse firme en los momentos más oscuros.

Sin embargo, la fe no sería suficiente sin la determinación de no rendirse.

El Escogido BBC es un ejemplo vivo de que la grandeza no radica en evitar las caídas, sino en levantarse tras cada una de ellas. La presión, tanto externa como interna, podría haber paralizado a cualquier equipo, pero este grupo eligió luchar.

La resiliencia, ese atributo intangible que permite seguir adelante incluso cuando todo parece perdido, fue lo que llevó al Escogido a convertir un partido casi perdido en una épica victoria.

Esta historia es un recordatorio para todos nosotros. En la vida, como en el béisbol, no siempre controlamos el resultado, pero sí nuestras acciones y actitudes. Liderazgo, respeto, fe, determinación y trabajo en equipo son los pilares que construyen el camino hacia el éxito.

Lección de vida

La victoria del Escogido en el noveno inning es mucho más que un trofeo; es una lección de vida. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad de cambiar el destino. Lo importante no es evitar las derrotas, sino enfrentarlas con dignidad, aprendizaje y pasión.

La fe

A través de esta reflexión, queda claro que el éxito no es solo un objetivo; es el resultado de un proceso en el que nunca falta la fe, la determinación y el liderazgo. Que esta historia inspire a otros a creer, a luchar y a nunca rendirse, porque en el juego de la vida, siempre hay otra oportunidad para triunfar.”

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos