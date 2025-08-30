Joven de 19 años fue ultimado de ocho disparos en Villa Mella por una presunta deuda

Santo Domingo.- Joven de 19 años fue ultimado de ocho disparos en Villa Mella por una presunta deudaUn joven de 19 años perdió la vida de manera trágica la tarde de este viernes tras recibir ocho impactos de bala en un hecho ocurrido en el barrio Jerusalén, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

La víctima fue identificada como Luis Joelfi Martínez, quien, según los relatos de su padre, Héctor Martínez, había sido perseguido por un hombre conocido únicamente como “Willy”, a quien presuntamente le debía dinero.

El progenitor explicó que su hijo le había solicitado un préstamo al señalado agresor con el objetivo de adquirir la motocicleta con la que trabajaba como motoconcho, pero denunció que este le exigía un monto mayor al acordado inicialmente.

Esa situación habría generado la disputa que terminó en tragedia.

De acuerdo con la versión del padre, el joven acababa de dejar a un pasajero cuando fue interceptado por “Willy”, quien le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarlo tendido en el suelo.

“Mi hijo no se negaba a pagarle, lo que no aceptaba era la cantidad excesiva que él le estaba pidiendo”, declaró entre lágrimas.

El hecho ha causado consternación en la comunidad, donde residentes afirman que la víctima era un joven trabajador que buscaba salir adelante.

“Él se mantenía con su motoconcho, no era un delincuente”, expresaron vecinos que piden justicia y mayor seguridad en la zona.

Las autoridades informaron que se encuentran tras la pista del presunto agresor, quien emprendió la huida luego del tiroteo.

Mientras, el cuerpo de Martínez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.La familia del joven clama por la captura inmediata de “Willy” y que el caso no quede impune.