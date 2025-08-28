Milton Morrison y la inacción del Intrant ante la ley

Milton Morrison

Director del Intrant

Será difícil entender por qué esta entidad insiste en emitir resoluciones y exhortaciones a los conductores sobre comportamientos que están claramente establecidos en la Ley 63-17. Una legislación que data de 8 años, cuando lo único que debe hacer es establecer los mecanismos necesarios para que todo el mundo cumpla.

Faride Raful

Ministra de Interior y Policía

La seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado, esa es la única razón por la que existe este ministerio. No está mal que un funcionario acuda al sector privado en busca de apoyo con esos fines, siempre que entienda que es una función exclusiva del Gobierno, que es el que dispone de la fuerza pública y organismos de inteligencia.

Román Jáquez Liranzo

Presidente de la JCE

El órgano encargado de organizar las elecciones y actualizar el registro civil no se duerme, y aunque fue adjudicado el contrato para la confección de la nueva cédula, el incumbente continúa socializando el proyecto con entidades de la sociedad civil, a fin de obtener el mayor respaldo posible.