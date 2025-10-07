SANTO DOMINGO, RD. – El centro Juan Guerrero volvió a comandar la ofensiva del club San Carlos, que este martes venció 96-86 a El Millón en la continuación de la serie regular del 49º Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2025).

Con el triunfo, la escuadra de las “Cinco Esquinas” mejora su marca a 4-2, colocándose en la primera posición del Grupo A, medio juego por encima de Mauricio Báez (3-2), que ocupa el segundo lugar.

Por su parte, El Millón (1-5), último en el Grupo B, se convirtió en el primer equipo con cinco derrotas, complicando sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase, que solo otorga tres plazas por grupo.

Aunque el marcador final mostró una diferencia de 10 puntos, el encuentro fue intenso y disputado hasta los últimos minutos, con un público eufórico en el Palacio de Voleibol Ricardo –Gioriver– Arias, sede oficial del torneo.

Guerrero lideró a los sancarleños con un doble-doble de 23 puntos y 12 rebotes, apoyado por Jaison Valdez, quien aportó 19 tantos y ocho asistencias. El refuerzo norteamericano Tyran De Latibeaudiere sumó 16 puntos, Luis Montero contribuyó con 11 unidades, cinco rebotes y siete asistencias, mientras que Eddy Polanco y JJ Romero encestaron 10 puntos cada uno.

Juan Guerrero coloca a San Carlos

Por El Millón, Jesse Zarzuela fue el máximo anotador con 22 puntos, seguido de Andrés Fulgencio con 21, el refuerzo estadounidense Tyree Robinson con 14 puntos y siete rebotes, y Michael Watkins, quien logró un doble-doble de 13 tantos y 12 rebotes, además de repartir cuatro asistencias.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (ABADINA), presidida por el coronel (PN) Diego Pesqueira, y cuenta con un Comité Organizador encabezado por José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El torneo está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, exjugador de la selección nacional y de la escuadra de San Carlos.