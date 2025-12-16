El cantautor dominicano Juan Luis Guerra anunció este martes que se presentará el sábado 21 de febrero en Santiago de los Caballeros.

El concierto que se celebrará en el Estadio Cibao marca el regreso del artista a la llamada “Ciudad Corazón”.

El evento promete ser “una noche que quedará para siempre” bajo la producción de Saymon Díaz.

“El maestro Juan Luis Guerra regresa a Santiago para un concierto histórico, lleno de emociones y canciones que han marcado generaciones”, dice la descripción de la publicación compartida en redes sociales.

Boletas

Desde las 10:00 de la mañana de este martes está disponible la preventa de boletas en TuBoleta.com.do con un 10% de descuento para los clientes de Visa Banreservas.

El costo de las entradas para el concierto del interprete de «Mi bendición» ronda desde RD$2,400 para gradas hasta RD$19,200 en Special Guest.

“Santiago, prepárate para cantar, sentir y vivirlo en vivo”, concluye el aviso que acumula más de 50 mil “Me Gusta” y 2 mil comentarios.

Asistencia y confusión

De inmediato, los fanáticos confirmaron su asistencia a través de los comentarios. “Juan Luis te adoro!! Si Dios quiere por allá estaré”, “¡TODOS! (Literalmente TODOS) ahí estaremos… Esperamos que El Maestro haya reservado el Estadio Cibao para todo ese fin de semana porque una noche no será suficiente… ¡El Cibao VIBRARÁ!”, “Botón de los que vamos en primera fila de la Capital para Santiago”.

Mientras que algunos fans expresaron su desilusión tras confundir la provincia al norte de República Dominicana con la capital de Chile. “Pensé que era aquí en Chile”, “Por un momento pensé que era Santiago de Chile… ojalá pudieses darte una vuelta por aquí, éxito!” “Estaba tan ilusionada que viniera al Festival de Viña”.