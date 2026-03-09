Juan Marichal baila dembow tras clasificación de RD a segunda ronda del Clásico Mundial

Miami.- El legendario exlanzador dominicano Juan Marichal celebró con entusiasmo la clasificación de la selección de República Dominicana a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol, al unirse a la fiesta del equipo dentro del clubhouse y hasta bailar dembow junto a los jugadores.

“El Monstruo de Laguna Verde” no dudó en seguir el coro de la celebración, motivado por su colega en el Salón de la Fama de Salón de la Fama del Béisbol, David Ortiz, quien lo animó a mostrar sus pasos de baile en medio de la alegría del conjunto dominicano.

Marichal, quien forma parte del equipo de asesores de la gerencia encabezada por Nelson Cruz, estuvo presente en el loanDepot Park de Miami, donde acudió para respaldar al equipo quisqueyano durante el importante encuentro.

Tras la clasificación, el exastro del béisbol se unió al ambiente festivo que protagonizaron jugadores y miembros del cuerpo técnico, reflejando el entusiasmo que ha generado el avance del conjunto dominicano en el torneo.

Se espera además que Marichal participe en la vigésima cuarta edición del torneo de golf organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), programado para este martes 10 de marzo en el campo Crandon Golf at Key Biscayne, en Miami, Florida.